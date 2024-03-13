Школьников в Каменске-Уральском отправят на дистант на один день

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Школы, в которых будут размещены избирательные участки, начнут подготовку к выборам президента. В связи с этим учеников отправят учиться домой, пишет KU66.
После того, как выборы закончатся, школы начнут работать в прежнем формате.
Напомним, в Нижнем Тагиле в дни выборов для школьников решили вместо уроков провести внеурочную деятельность.
В некоторых учебных учреждениях дети отправятся на экскурсии в музеи и другие места, где будут проходить развлекательные мероприятия.