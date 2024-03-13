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Дети из Каменска-Уральского временно перейдут на дистант

Школьников в Каменске-Уральском отправят на дистант на один день

13 марта 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney

Дети из Каменска-Уральского временно перейдут на дистант

В Каменске-Уральском школьников переведут на дистанционный формат обучения 15 марта 2024 года. Это связано с предстоящими выборами.
Сюжет
Выборы

Школы, в которых будут размещены избирательные участки, начнут подготовку к выборам президента. В связи с этим учеников отправят учиться домой, пишет KU66.

После того, как выборы закончатся, школы начнут работать в прежнем формате.

Напомним, в Нижнем Тагиле в дни выборов для школьников решили вместо уроков провести внеурочную деятельность.

В некоторых учебных учреждениях дети отправятся на экскурсии в музеи и другие места, где будут проходить развлекательные мероприятия.

Подготовка к выборам президента России завершается в Свердловской области
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#Общество#Дети#Школьники#Выборы президента#Голосование#Избирательный участок#Учеба#Екатеринбург#Дистант#Елизавета Зиборова#Выборы
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