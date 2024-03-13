Стали известны причины гибели медсестры после родов в Нижнем Тагиле

Муж Ольги рассказал, что после жалобы на боль в голове, ей измерили давление — так утверждают врачи, хотя сама роженица говорила, что такого прибора у них нет. После этого ей дали таблетку цитрамона от которой в прошлом Ольге становилось только хуже.