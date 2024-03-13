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Роженица из Нижнего Тагила умерла из-за кровоизлияния в мозг

Стали известны причины гибели медсестры после родов в Нижнем Тагиле

13 марта 2024, 10:28
Фото: со страницы Ольги Рябковой

Роженица из Нижнего Тагила умерла из-за кровоизлияния в мозг

Стало известно, почему медсестра умерла после родов в больнице Нижнего Тагила. Трагедия случилась 9 февраля.

Умершую зовут Ольга Рябкова. Ей было 33 года. Она скончалась от кровоизлияния в мозг. По словам ее мужа, она уснула с болью в области головы. Утром Ольга не проснулась, пишет Е1.

По словам супруга, для женщины даже не вызвали скорую помощь. Доктор настаивает, что трижды предложила Ольге поехать домой, оставив ребенка на время в роддоме, но она отказалась.

Муж Ольги рассказал, что после жалобы на боль в голове, ей измерили давление — так утверждают врачи, хотя сама роженица говорила, что такого прибора у них нет. После этого ей дали таблетку цитрамона от которой в прошлом Ольге становилось только хуже.

В больнице после произошедшего сказали, что Ольга лежала в детском стационаре, где врачи наблюдали за здоровьем младенца. Однако, по мнению юриста, детских врачей также могут признать ответственными в случившемся.

Умершая работала медсестрой в больнице в Верхней Салде. У нее остались младенец и 6-летний сын. Недавно родившемуся малышу дали имя Влад.

Ранее сообщалось, что незадолго до случившегося Ольга жаловалась на болевые ощущения в области головы.

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