Стали известны причины гибели медсестры после родов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Умершую зовут Ольга Рябкова. Ей было 33 года. Она скончалась от кровоизлияния в мозг. По словам ее мужа, она уснула с болью в области головы. Утром Ольга не проснулась, пишет Е1.
По словам супруга, для женщины даже не вызвали скорую помощь. Доктор настаивает, что трижды предложила Ольге поехать домой, оставив ребенка на время в роддоме, но она отказалась.
Муж Ольги рассказал, что после жалобы на боль в голове, ей измерили давление — так утверждают врачи, хотя сама роженица говорила, что такого прибора у них нет. После этого ей дали таблетку цитрамона от которой в прошлом Ольге становилось только хуже.
В больнице после произошедшего сказали, что Ольга лежала в детском стационаре, где врачи наблюдали за здоровьем младенца. Однако, по мнению юриста, детских врачей также могут признать ответственными в случившемся.
Умершая работала медсестрой в больнице в Верхней Салде. У нее остались младенец и 6-летний сын. Недавно родившемуся малышу дали имя Влад.
Ранее сообщалось, что незадолго до случившегося Ольга жаловалась на болевые ощущения в области головы.