Стало известно, из-за чего умерли зоозащитница и ее дочь в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По словам мужа и отца погибших, в результатах экспертизы указано, что мать и дочь умерли от отравления углекислым газом.
Екатеринбуржец также рассказал о том, что он интересовался, как в квартире могло так быстро набраться это вещество, однако ответа не получил, пишет Е1.
Напомним, 18 февраля 2024 года в жилой квартире погибли женщина и школьница, а также несколько животных. Предположительно, могла произойти утечка газа из-за плохого состояния техники, однако городская газовая служба это отрицает.