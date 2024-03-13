tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Экспертиза выявила причину смерти зоозащитницы и ее дочери в Екатеринбурге

Стало известно, из-за чего умерли зоозащитница и ее дочь в Екатеринбурге

13 марта 2024, 05:11
Фото: 1MI

Экспертиза выявила причину смерти зоозащитницы и ее дочери в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стала известна причина смерти женщины, которая сотрудничала с фондом «Зоозащита», и ее 16-летней дочери.

По словам мужа и отца погибших, в результатах экспертизы указано, что мать и дочь умерли от отравления углекислым газом.

Екатеринбуржец также рассказал о том, что он интересовался, как в квартире могло так быстро набраться это вещество, однако ответа не получил, пишет Е1.

Напомним, 18 февраля 2024 года в жилой квартире погибли женщина и школьница, а также несколько животных. Предположительно, могла произойти утечка газа из-за плохого состояния техники, однако городская газовая служба это отрицает.

У погибшей от отравления газом в Екатеринбурге зоозащитницы Щербаковой остался сын
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушку из Верхней Пышмы отправили на экспертизу после смерти дочкиОмбудсмен Свердловской области привлек ПДН после смерти девочки в ПервоуральскеВыбросили друга с балкона: жители Кировграда приговорены к 16 и 17 годам тюрьмы
#Происшествия#Смерть#Экспертиза#Женщина#Девочка#ЧП#Результаты#Утечка газа#Погибшие#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
Вчера, 13:53
Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе
Вчера, 13:30
Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет
Вчера, 13:31
Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»
Вчера, 14:56
Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
Вчера, 14:09
Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция
Вчера, 14:08