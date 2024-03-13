Стоимость жилья взлетела в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что квадратный метр в новых домах Нижнего Тагила подорожал за пять лет более чем трехкратно. Это одна их высоких цен среди российских городов. Так, один «квадрат» в Нижнем Тагиле сейчас стоит в среднем 95,9 тысячи. Пять лет назад цена была более чем в два раза ниже -24,3 тысячи.