Стоимость жилья взлетела в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Такая цена сформировалась к началу марта. Ровно год назад квадратный метр житья в новом доме в уральской столице был дешевле на 36 тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт в сфере недвижимого имущества Михаил Хорьков.
Кроме того, он рассказал, что предложение все еще растет. В феврале число непроданных новых квартир увелисилось до 47,7 тысячи. Из них ввели в эксплуатацию порядка 3 тысяч жилого имущества.
Ранее сообщалось, что квадратный метр в новых домах Нижнего Тагила подорожал за пять лет более чем трехкратно. Это одна их высоких цен среди российских городов. Так, один «квадрат» в Нижнем Тагиле сейчас стоит в среднем 95,9 тысячи. Пять лет назад цена была более чем в два раза ниже -24,3 тысячи.