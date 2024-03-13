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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Стоимость квадратного метра выросла до 150 тысяч в Екатеринбурге

Стоимость жилья взлетела в Екатеринбурге

13 марта 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney

Стоимость квадратного метра выросла до 150 тысяч в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подорожали квартиры в новых домах. Стоимость квадратного метра жилья возросла до 150 тысяч.

Такая цена сформировалась к началу марта. Ровно год назад квадратный метр житья в новом доме в уральской столице был дешевле на 36 тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт в сфере недвижимого имущества Михаил Хорьков.

Кроме того, он рассказал, что предложение все еще растет. В феврале число непроданных новых квартир увелисилось до 47,7 тысячи. Из них ввели в эксплуатацию порядка 3 тысяч жилого имущества.

Ранее сообщалось, что квадратный метр в новых домах Нижнего Тагила подорожал за пять лет более чем трехкратно. Это одна их высоких цен среди российских городов. Так, один «квадрат» в Нижнем Тагиле сейчас стоит в среднем 95,9 тысячи. Пять лет назад цена была более чем в два раза ниже -24,3 тысячи.

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