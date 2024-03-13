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Для ГИБДД Свердловской области власти закупили 29 китайских автомобилей

Свердловские автоинспекторы будут патрулировать дороги на китайских кроссоверах

13 марта 2024, 11:41
Фото: 1MI

Для ГИБДД Свердловской области власти закупили 29 китайских автомобилей

Автоинспекторы Свердловской ГИБДД получили 29 новых автомобилей марки Haval.

29 новых автомобилей китайского производства поступили в свердловскую ГИБДД. Машины в среду, 13 марта, автоинспекторы принимали в торжественной обстановке.

Патрульные автомобили был закуплены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новенькие кроссоверы марки Haval мощностью 190 «лошадей» и двухлитровым двигателем имеют полный привод и оснащены различными системами безопасности. Также автомобили имеют комфортный и удобный салон.

Машины, в которых автоинспекторам предстоит работать с нарушителями, оснащены специальными комплексами «Патруль-видео» с системой мониторинга как внутри автомобиля, так и рядом с ним, радиостанциями и другими новейшими техническими устройствами.

На патрулирование уральских дорог китайские авто отправятся через несколько дней.

На среднем Урале в 2023 году на 30% вырос спрос на китайские автомобили.

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#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Дороги#Китай#Новые автомобили#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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