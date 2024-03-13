Свердловские автоинспекторы будут патрулировать дороги на китайских кроссоверах

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
29 новых автомобилей китайского производства поступили в свердловскую ГИБДД. Машины в среду, 13 марта, автоинспекторы принимали в торжественной обстановке.
Патрульные автомобили был закуплены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новенькие кроссоверы марки Haval мощностью 190 «лошадей» и двухлитровым двигателем имеют полный привод и оснащены различными системами безопасности. Также автомобили имеют комфортный и удобный салон.
Машины, в которых автоинспекторам предстоит работать с нарушителями, оснащены специальными комплексами «Патруль-видео» с системой мониторинга как внутри автомобиля, так и рядом с ним, радиостанциями и другими новейшими техническими устройствами.
На патрулирование уральских дорог китайские авто отправятся через несколько дней.
На среднем Урале в 2023 году на 30% вырос спрос на китайские автомобили.