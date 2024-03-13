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В Екатеринбурге таможенники оформили «живой» груз на 4 миллиона долларов

Таможенники Екатеринбурга оформили груз из свиней на 4 миллиона долларов

13 марта 2024, 07:32
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники оформили «живой» груз на 4 миллиона долларов

За прошлый год Уральская электронная таможня выпустила декларации на «живой» груз на сумму свыше 4 миллионов долларов.

В основном бизнесмены из Свердловской области покупали свиней за рубежом. Также они приобретали быков и самок нетели. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Самым дорогим и тяжелым оказался груз на два миллиона долларов весом 411 тонн. Кроме того, из Узбекистана прибыли свыше 36 тонн пчел на 20 тысяч долларов.

На экспорт из Свердловской области в ОАЭ отправились 23 сокола, общий вес которых — 34 килограмма, а стоимость — 8 тысяч долларов. В Израиль была отправлена 40-килограммовая собака за 413 долларов.

Ранее житель Екатеринбурга пытался нелегально вывезти в ОАЭ около 3 млн рублей наличными.

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