Таможенники Екатеринбурга оформили груз из свиней на 4 миллиона долларов

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В основном бизнесмены из Свердловской области покупали свиней за рубежом. Также они приобретали быков и самок нетели. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Самым дорогим и тяжелым оказался груз на два миллиона долларов весом 411 тонн. Кроме того, из Узбекистана прибыли свыше 36 тонн пчел на 20 тысяч долларов.
На экспорт из Свердловской области в ОАЭ отправились 23 сокола, общий вес которых — 34 килограмма, а стоимость — 8 тысяч долларов. В Израиль была отправлена 40-килограммовая собака за 413 долларов.
Ранее житель Екатеринбурга пытался нелегально вывезти в ОАЭ около 3 млн рублей наличными.