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Мэрия Екатеринбурга планирует оборудовать новые парковки для автобусов

Три новые парковки для автобусов появятся в Екатеринбурге

13 марта 2024, 07:03
Фото: 1MI

Мэрия Екатеринбурга планирует оборудовать новые парковки для автобусов

В Екатеринбурге будут оборудованы три новые парковки для автобусов, которые ездят по туристическим маршрутам.

Места для парковок было решено сделать в связи с тем, что город посещает все больше туристов, которые ездят по Екатеринбургу на общественном транспорте. Парковаться этому транспорту негде, поскольку парковочные места заняты автомобилями, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Парковки планируют оборудовать возле площади Советской Армии, недалеко от главного здания УрФУ, а также возле отеля «Маринс Парк», который находится на улице Челюскинцев. Проект должен быть реализован в течение года.

Напомним, 17 марта 2024 года автобусы в Екатеринбурге будут чаще ездить к городским паркам, где будут проходить Масленичные гуляния.

Еще два маршрута муниципальных автобусов будут ездить в Тагиле по новому расписанию
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