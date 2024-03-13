Три новые парковки для автобусов появятся в Екатеринбурге

Места для парковок было решено сделать в связи с тем, что город посещает все больше туристов, которые ездят по Екатеринбургу на общественном транспорте. Парковаться этому транспорту негде, поскольку парковочные места заняты автомобилями, рассказали в пресс-службе мэрии города.