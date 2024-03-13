Три новые парковки для автобусов появятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Места для парковок было решено сделать в связи с тем, что город посещает все больше туристов, которые ездят по Екатеринбургу на общественном транспорте. Парковаться этому транспорту негде, поскольку парковочные места заняты автомобилями, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Парковки планируют оборудовать возле площади Советской Армии, недалеко от главного здания УрФУ, а также возле отеля «Маринс Парк», который находится на улице Челюскинцев. Проект должен быть реализован в течение года.
Напомним, 17 марта 2024 года автобусы в Екатеринбурге будут чаще ездить к городским паркам, где будут проходить Масленичные гуляния.