Учительнице из Североуральска придется укорачивать ногу из-за врачебной ошибки

Пациентке раздробили кости и вставили винты со спицами, а гипс ей был наложен через несколько дней после вмешательства. После этого у девушки начались боли. В медучреждении имени Чаклина ей сказали, что предыдущие врачи поставили неверные диагнозы, и теперь необходимо исправлять ошибку.