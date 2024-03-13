Учительнице из Североуральска придется укорачивать ногу из-за врачебной ошибки

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Девушка получила травму ноги, когда перелезала через забор. В больнице Североуральска сообщили, у нее сломан голеностоп. Через некоторое время врачи в екатеринбургской больнице сказали, что свердловчанке нужна операция, так как у нее травмы в нескольких местах, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Пациентке раздробили кости и вставили винты со спицами, а гипс ей был наложен через несколько дней после вмешательства. После этого у девушки начались боли. В медучреждении имени Чаклина ей сказали, что предыдущие врачи поставили неверные диагнозы, и теперь необходимо исправлять ошибку.
Девушка обратилась в суд, который поставил выплатить ей деньги в качестве компенсации, размер которой составил миллион рублей. Также ей пришлось на время оставить работу, чтобы заняться своим здоровьем.
Напомним, в Ревде местный житель остался без верхних зубов после того, как он посетил стоматолога.