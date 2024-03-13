В Березовском похоронят погибшего на СВО отца двоих детей

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Под Березовским в Свердловской области родные и друзья проводят в последний путь бойца российской армии Дмитрий Белякова, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом проинформировал глава Березовского г. о. Евгений Писцов.
Похороны пройдут в четверг, 14 марта. Дмитрию Белякову было 43 года. Он имел опыт участия в боевых действиях во время чеченской кампании в конце 90-х годов. Затем вступил в ряды ВС РФ повторно для участия в СВО.
Дмитрий Беляков был мастером отделочных работ, увлекался туризмом. У погибшего бойца остались жена и двое детей — сын 17-ти лет и маленькая дочка.
В первые дни весны в Березовском проводили в последний путь погибшего в бою снайпера Алексея Телякова.