В Нижнем Тагиле выбрали лучших воспитателей для престижного конкурса

Шесть педагогов Нижнего Тагила вышли на областной этап «Воспитателя года России»

Десять участников муниципального этапа «Воспитателя года России» боролись за право представлять Нижний Тагил на уровне региона. В итоге на следующий этап прошли шесть человек.