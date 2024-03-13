В Нижнем Тагиле выбрали лучших воспитателей для престижного конкурса

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
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Updated Сегодня, 11:46
В Нижнем Тагиле подведены итоги заочного муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России». На региональный этап отобрались шесть педагогов. Об этом сообщило управление образования Нижнего Тагила.
Три финалиста, Елена Табунова, Екатерина Финадеева и Марина Корнилова, работают в объединении «Солнышко». Также в очном этапе примут участие воспитатели объединений «Радость» — Алиса Швецова, «Солнечный круг» — Наталья Николайчук и «Детство» — Анастасия Фадейкина.
Педагоги должны будут продемонстрировать педагогическое мастерство во время занятий с детьми и рассказать о своей особой педагогической находке.
Конкурс «Воспитатель года России» проводит Минобрнауки. Он направлен на выявление талантливых представителей профессии, распространение педагогического опыта и раскрытие потенциала дошкольных работников.
Ранее учитель физкультуры из Нижнего Тагила занял второе место на областном этапе «Учителя года России».