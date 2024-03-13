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Шесть педагогов Нижнего Тагила вышли на областной этап «Воспитателя года России»

В Нижнем Тагиле выбрали лучших воспитателей для престижного конкурса

13 марта 2024, 11:11
Фото: 1MI

Шесть педагогов Нижнего Тагила вышли на областной этап «Воспитателя года России»

Десять участников муниципального этапа «Воспитателя года России» боролись за право представлять Нижний Тагил на уровне региона. В итоге на следующий этап прошли шесть человек.

В Нижнем Тагиле подведены итоги заочного муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России». На региональный этап отобрались шесть педагогов. Об этом сообщило управление образования Нижнего Тагила.

Три финалиста, Елена Табунова, Екатерина Финадеева и Марина Корнилова, работают в объединении «Солнышко». Также в очном этапе примут участие воспитатели объединений «Радость» — Алиса Швецова, «Солнечный круг» — Наталья Николайчук и «Детство» — Анастасия Фадейкина.

Педагоги должны будут продемонстрировать педагогическое мастерство во время занятий с детьми и рассказать о своей особой педагогической находке.

Конкурс «Воспитатель года России» проводит Минобрнауки. Он направлен на выявление талантливых представителей профессии, распространение педагогического опыта и раскрытие потенциала дошкольных работников.

Ранее учитель физкультуры из Нижнего Тагила занял второе место на областном этапе «Учителя года России».

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Победа#Дошкольное образование#Екатеринбург#Воспитатель года#Дарья Бобровицкая
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