В садах под Нижним Тагилом сгорел большой коттедж площадью 120 кв. м

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Крупный пожар тушили в один из праздничных дней, 9 марта, тагильские пожарные. Возгорание произошло в одном из домов на территории коллективных садов «Северный-1». О происшествии сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Пожар начался около 21:40. Коттедж площадью 120 кв.м оказался охвачен огнем очень быстро. Как рассказала одна из женщин, которая стала очевидцем пожара, сотрудники МЧС прибыли очень быстро, однако в машинах практически не было воды. По этой причине было упущено время.
Я от всей этой ситуации и осознания того, насколько мы все тут беззащитны и беспомощны, просто в полном шоке, — пожаловалась женщина.
Причину пожара, а также нанесенный ущерб определят эксперты.
12 марта 30 человек были эвакуированы из подвала в Екатеринбурге из-за пожара.