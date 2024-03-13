В садах под Нижним Тагилом сгорел большой коттедж площадью 120 кв. м

Пожар начался около 21:40. Коттедж площадью 120 кв.м оказался охвачен огнем очень быстро. Как рассказала одна из женщин, которая стала очевидцем пожара, сотрудники МЧС прибыли очень быстро, однако в машинах практически не было воды. По этой причине было упущено время.