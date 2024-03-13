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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В коллективном саду «Северный-1» Нижнего Тагила сгорел большой дом

В садах под Нижним Тагилом сгорел большой коттедж площадью 120 кв. м

13 марта 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney

В коллективном саду «Северный-1» Нижнего Тагила сгорел большой дом

В коллективных садах «Северный-1» произошел крупный пожар, в результате которого был уничтожен большой коттедж.

Крупный пожар тушили в один из праздничных дней, 9 марта, тагильские пожарные. Возгорание произошло в одном из домов на территории коллективных садов «Северный-1». О происшествии сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Пожар начался около 21:40. Коттедж площадью 120 кв.м оказался охвачен огнем очень быстро. Как рассказала одна из женщин, которая стала очевидцем пожара, сотрудники МЧС прибыли очень быстро, однако в машинах практически не было воды. По этой причине было упущено время.

Я от всей этой ситуации и осознания того, насколько мы все тут беззащитны и беспомощны, просто в полном шоке, — пожаловалась женщина.

Причину пожара, а также нанесенный ущерб определят эксперты.

12 марта 30 человек были эвакуированы из подвала в Екатеринбурге из-за пожара.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пожарные#Коллективный сад#Дом#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Бобровицкая
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