В свердловской прокуратуре пришли в ужас от куч снега на тротуарах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Екатеринбурге прокурор Светлана Кузнецова оценила качество уборки пешеходных дорожек и тротуаров и признала работу неудовлетворительной. Ее не устроили залежи снега, которые при таянии превратятся в гигантские лужи. О совместном рейде прокурора и мэра Алексея Орлова рассказали в пресс-службе мэрии.
Комиссия побывала в разных частях города: и на центральных улицах, и в разных микрорайонах — Птицефабрика, ЖБИ, Компрессорный, Парковый. По словам Светланы Кузнецовой, проезжая часть в столице Урала убрана хорошо, а тротуарами нужно заняться как можно скорее, пока не потеплело.
Напомним, что по прогнозам синоптиков в Екатеринбурге в ближайшие дни установится плюсовая температура.
Ранее в мэрии Екатеринбурга пригласили журналистов на полигоны для вывоза снега и рассказали, как идет работа.