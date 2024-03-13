В свердловской прокуратуре пришли в ужас от куч снега на тротуарах Екатеринбурга

Комиссия побывала в разных частях города: и на центральных улицах, и в разных микрорайонах — Птицефабрика, ЖБИ, Компрессорный, Парковый. По словам Светланы Кузнецовой, проезжая часть в столице Урала убрана хорошо, а тротуарами нужно заняться как можно скорее, пока не потеплело.