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Прокуратура Свердловской области потребовала вычистить тротуары Екатеринбурга

В свердловской прокуратуре пришли в ужас от куч снега на тротуарах Екатеринбурга

13 марта 2024, 13:48
Фото: 1MI

Прокуратура Свердловской области потребовала вычистить тротуары Екатеринбурга

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вместе с мэром проверила улицы города и заявила, что проезжая часть убрана хорошо, а тротуары просто завалены снегом.

В Екатеринбурге прокурор Светлана Кузнецова оценила качество уборки пешеходных дорожек и тротуаров и признала работу неудовлетворительной. Ее не устроили залежи снега, которые при таянии превратятся в гигантские лужи. О совместном рейде прокурора и мэра Алексея Орлова рассказали в пресс-службе мэрии.

Комиссия побывала в разных частях города: и на центральных улицах, и в разных микрорайонах — Птицефабрика, ЖБИ, Компрессорный, Парковый. По словам Светланы Кузнецовой, проезжая часть в столице Урала убрана хорошо, а тротуарами нужно заняться как можно скорее, пока не потеплело.

Напомним, что по прогнозам синоптиков в Екатеринбурге в ближайшие дни установится плюсовая температура.

Ранее в мэрии Екатеринбурга пригласили журналистов на полигоны для вывоза снега и рассказали, как идет работа.

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#Общество#Проверка#Прокуратура#Снег#Уборка#Дороги#Тротуары#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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