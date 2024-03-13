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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Весеннее тепло до +8 градусов придет в Екатеринбург

Весеннее тепло до +8 градусов придет в Екатеринбург

13 марта 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
Свердловский синоптик Алексей Пулин рассказал о том, какая погода ожидается в Екатеринбурге в ближайшие дни.

Так, с 14 марта 2024 года в регионе прогнозируется температура, которая будет подниматься днем выше нуля градусов. Кроме того, из-за влажности вероятно таяние снега, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

В Екатеринбурге 14–16 марта будет 0… +3 градуса. 17 марта днем возможно повышение температуры до +6 градусов, а 18 марта в городе потеплеет до +8 градусов. Информация об этом есть на сайте Гисметео.

Также в эти дни ночью прогнозируется -1… -3 градуса. Осадков не ожидается.

Напомним, 12 и 13 марта 2024 года в Свердловской области температура воздуха опускалась до -25… -30 градусов.

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