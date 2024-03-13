Весеннее тепло до +8 градусов придет в Екатеринбург

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Так, с 14 марта 2024 года в регионе прогнозируется температура, которая будет подниматься днем выше нуля градусов. Кроме того, из-за влажности вероятно таяние снега, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.
В Екатеринбурге 14–16 марта будет 0… +3 градуса. 17 марта днем возможно повышение температуры до +6 градусов, а 18 марта в городе потеплеет до +8 градусов. Информация об этом есть на сайте Гисметео.
Также в эти дни ночью прогнозируется -1… -3 градуса. Осадков не ожидается.
Напомним, 12 и 13 марта 2024 года в Свердловской области температура воздуха опускалась до -25… -30 градусов.