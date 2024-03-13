Вошли в топ-10: тагильские тяжелоатлеты с ОВЗ показали класс на ЧР по пауэрлифтингу

Чемпионат по пауэрлифтингу для людей с поражением ОДА проходил в Екатеринбурге с 4 по 10 марта в спорткомплексе «Россия». На турнир заявились 150 спортсменов из 39 регионов России. Соперники у тагильчан были очень сильные: призеры и чемпионы Паралимпийских игр.