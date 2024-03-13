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Спортсмены с ОВЗ из Нижнего Тагила вошли в десятку сильнейших тяжелоатлетов РФ

Вошли в топ-10: тагильские тяжелоатлеты с ОВЗ показали класс на ЧР по пауэрлифтингу

13 марта 2024, 17:00
Фото: 1MI

Спортсмены с ОВЗ из Нижнего Тагила вошли в десятку сильнейших тяжелоатлетов РФ

Тагильчане с ограниченными возможностями здоровья достойно выступили на Чемпионате России по пауэрлифтингу, заняв места в десятке сильнейших тяжелоатлетов Российской Федерации.

В Екатеринбурге завершился Чемпионат России по пауэрлифтингу для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Тагильчане по итогам соревнований не завоевали призовых мест, но вошли в десятку лучших, сообщили в спортивной школе имени Михалины Лысовой, где тренируются спортсмены.

Город на Чемпионате страны представляли Денис Воробьев и Сергей Рикунов. Молодые люди занимаются под руководством тренера Амалии Шекуровой.

Фото: САШ имени Михалины Лысовой

Чемпионат по пауэрлифтингу для людей с поражением ОДА проходил в Екатеринбурге с 4 по 10 марта в спорткомплексе «Россия». На турнир заявились 150 спортсменов из 39 регионов России. Соперники у тагильчан были очень сильные: призеры и чемпионы Паралимпийских игр.

Пауэрлифтинг для людей с поражением ОДА вошел в программу Паралимпиад в 1964 году в Токио. С 2000 года в соревнованиях также участвуют женщины.

Ранее на первенстве РФ два золота завоевали незрячие дзюдоисты из Нижнего Тагила.

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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Инвалиды#Пауэрлифтинг#Десятка#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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