Вошли в топ-10: тагильские тяжелоатлеты с ОВЗ показали класс на ЧР по пауэрлифтингу

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В Екатеринбурге завершился Чемпионат России по пауэрлифтингу для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Тагильчане по итогам соревнований не завоевали призовых мест, но вошли в десятку лучших, сообщили в спортивной школе имени Михалины Лысовой, где тренируются спортсмены.
Город на Чемпионате страны представляли Денис Воробьев и Сергей Рикунов. Молодые люди занимаются под руководством тренера Амалии Шекуровой.
Чемпионат по пауэрлифтингу для людей с поражением ОДА проходил в Екатеринбурге с 4 по 10 марта в спорткомплексе «Россия». На турнир заявились 150 спортсменов из 39 регионов России. Соперники у тагильчан были очень сильные: призеры и чемпионы Паралимпийских игр.
Пауэрлифтинг для людей с поражением ОДА вошел в программу Паралимпиад в 1964 году в Токио. С 2000 года в соревнованиях также участвуют женщины.