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Updated Сегодня, 15:18

В Екатеринбурге нашли 15-летнего подростка, который пропал две недели назад

Вовочка нашелся: 15-летнего тагильского подростка искали 14 дней и обнаружили в ТРЦ

13 марта 2024, 15:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нашли 15-летнего подростка, который пропал две недели назад

Пропавшего две недели назад 15-летнего школьника из Нижнего Тагила искали волонтеры и полиция, пока он проводил время в торговых центрах Екатеринбурга.

В Екатеринбурге нашли 15-летнего школьника, который исчез около 14 дней, сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Мальчик по имени Владимир пропал 27 февраля. К поискам подключились волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Ситуация осложнялась тем, что подросток нуждается в постоянной помощи врачей.

Оказалось, что все это время несовершеннолетний находился в Екатеринбурге. Задержали его в одном из крупных торгово-развлекательных центров города. Сюда он пришел, чтобы встретиться с новой знакомой.

Две недели мальчик перебивался случайными заработками. В ситуации будут разбираться сотрудники ПДН.

В Первоуральске мужчина ушел в магазин за кроссовками, затем позвонил из леса и пропал.

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