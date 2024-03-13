Вовочка нашелся: 15-летнего тагильского подростка искали 14 дней и обнаружили в ТРЦ

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В Екатеринбурге нашли 15-летнего школьника, который исчез около 14 дней, сообщили в полиции Нижнего Тагила.
Мальчик по имени Владимир пропал 27 февраля. К поискам подключились волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Ситуация осложнялась тем, что подросток нуждается в постоянной помощи врачей.
Оказалось, что все это время несовершеннолетний находился в Екатеринбурге. Задержали его в одном из крупных торгово-развлекательных центров города. Сюда он пришел, чтобы встретиться с новой знакомой.
Две недели мальчик перебивался случайными заработками. В ситуации будут разбираться сотрудники ПДН.
В Первоуральске мужчина ушел в магазин за кроссовками, затем позвонил из леса и пропал.