Выделено 90 млн рублей: еще 10 свердловских школах начнут готовить юных медиков

Проект реализуется, чтобы в будущем было проще решать кадровую проблему с медицинским персоналах в городах Свердловской области. В 2023 году такие классы уже были открыты в школах Краснотурьинска, Талицы, Камышлова, Сосьвы, Ревды и ряде других городов.