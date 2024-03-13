Выделено 90 млн рублей: еще 10 свердловских школах начнут готовить юных медиков

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
В Свердловской области власти продолжают реализацию проекта по созданию медклассов в средней школе. В этом году финансирование выделено для 10 школ. До 26 марта претенденты могут подать заявку на участие в конкурсе, сообщили в департаменте информполитики.
Проект реализуется, чтобы в будущем было проще решать кадровую проблему с медицинским персоналах в городах Свердловской области. В 2023 году такие классы уже были открыты в школах Краснотурьинска, Талицы, Камышлова, Сосьвы, Ревды и ряде других городов.
В Нижнем Тагиле в ряде школ также действуют медицинские классы. Ранее мэр Владислав Пинаев заявлял о том, что планирует создать профильное медицинское обучение в одной-двух школах в каждом районе города.
На встрече с медиками горбольницы №1 в среду, 13 марта, Владислав Пинаев рассказал, что классы созданы на базе лицея № 39, а с этого года к проекту присоединятся еще две школы.
Ранее стало известно, что в 17 школах Свердловской области появятся профильные классы, где школьников будут учить созданию и сборке БПЛА.