Житель Сухого Лога «выстрелил из пальца» в свою жертву на заседании суда

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Известно, что многодетная мать Татьяна шла домой с работы на заводе. Внезапно на нее напал местный житель Дмитрий. Она сумела убежать.
Известно, что злоумышленник и раньше нападал на женщин. Однако сперва его приговорили лишь к принудительным работам, пишет 66.ru.
Позднее дело было направлено на пересмотр. В результате Дмитрию назначили срок в колонии. Также ему нужно выплатить 200 тысяч пострадавшей.
Во время судебного процесса он «выстрелил» из пальца, глядя на свою жертву. Свою вину он признал частично и не искренне, рассказал адвокат пострадавшей.
Ранее сообщалось, что на пять лет могут посадить жителя Красноуфимска за нападение на полицейского.