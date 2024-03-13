tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Житель Сухого Лога выследил и напал на женщину в лесу

Житель Сухого Лога «выстрелил из пальца» в свою жертву на заседании суда

13 марта 2024, 13:37
Фото: 1MI

Житель Сухого Лога выследил и напал на женщину в лесу

В колонию отправлен рецидивист, который выследил и избил многодетную мать в Сухом Логу. Происшествие случилось в конце 2023 года.

Известно, что многодетная мать Татьяна шла домой с работы на заводе. Внезапно на нее напал местный житель Дмитрий. Она сумела убежать.

Известно, что злоумышленник и раньше нападал на женщин. Однако сперва его приговорили лишь к принудительным работам, пишет 66.ru.

Позднее дело было направлено на пересмотр. В результате Дмитрию назначили срок в колонии. Также ему нужно выплатить 200 тысяч пострадавшей.

Во время судебного процесса он «выстрелил» из пальца, глядя на свою жертву. Свою вину он признал частично и не искренне, рассказал адвокат пострадавшей.

Ранее сообщалось, что на пять лет могут посадить жителя Красноуфимска за нападение на полицейского.

Иностранец напал на сотрудника МЧС в Екатеринбурге. Пострадавший вступился за девушку
Узнать подробнее
Читайте также:
Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктораПьяный мужчина в Богдановиче напал на сотрудников скорой. Один из медиков пострадалНапавших на свердловчанку мужчин проверят на вменяемость
#Криминал#Нападение#Сухой Лог#Разбойное нападение#Адвокат#Рецидивист#Судебный процесс#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем
Сегодня, 14:17
Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами
Сегодня, 13:09
Торговца контрафактным табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:21
Выделено 90 млн рублей: еще 10 свердловских школах начнут готовить юных медиков
Сегодня, 14:44
Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов
Сегодня, 14:16
Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку
Сегодня, 13:47
"