Жители Екатеринбурга пожаловались на дикие пробки в районе Уктуса

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По словам местных жителей, пробка наблюдалась от улицы Белинского до Уктуса. Они считают, что затор образовался из-за ремонта моста, пишет Е1.
Час ехала от метро «Ботаническая» до Айвазовского на маршрутке, — негодует местная жительница.
Другой екатеринбуржец не смог доехать на машине, вышел и сел в метро. Кроме того, автомобилисты сообщают, что серьезный затор образовался на Луганской и Кольцовском тракте.
Согласно данным «Яндекс Картам», в области дорожных заторов произошло несколько ДТП.
Напомним, что 10 марта автомобили встали в огромную пробку на ЕКАД.