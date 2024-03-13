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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

В Екатеринбурге на Уктусе образовались пробки

Жители Екатеринбурга пожаловались на дикие пробки в районе Уктуса

13 марта 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на Уктусе образовались пробки

Жители Екатеринбурга пожаловались на сильные пробки в утреннее время 13 марта. Движение на некоторых улицах на Уктусе встало.

По словам местных жителей, пробка наблюдалась от улицы Белинского до Уктуса. Они считают, что затор образовался из-за ремонта моста, пишет Е1.

Час ехала от метро «Ботаническая» до Айвазовского на маршрутке, — негодует местная жительница.

Другой екатеринбуржец не смог доехать на машине, вышел и сел в метро. Кроме того, автомобилисты сообщают, что серьезный затор образовался на Луганской и Кольцовском тракте.

Согласно данным «Яндекс Картам», в области дорожных заторов произошло несколько ДТП.

Напомним, что 10 марта автомобили встали в огромную пробку на ЕКАД.

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#Происшествия#ДТП#Метро#Кольцовский тракт#Уктус#Екатеринбург#Пробки#Аварии#Дарья Сорокина
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