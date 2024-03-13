Жительница Екатеринбурга получила счет в 56 тысяч за комнату в общежитии

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:56
Комната находится на улице Крауля. Такой счет женщине прислали за февраль. Елена добавила, что, как правило, ежемесячно платит за услуги ЖКХ 4-5 тысяч рублей, пишет Е1.
В платежке сказано, что представители управляющей компании сделали перерасчеты за воду. И только 21 тысяча рублей в квитанции — за горячую воду.
В управляющей компании Елене сказали, что таким образом они спросили с жильцов их задолженности за последние три года. Такие счета пришли тем, у кого ранее не было установлено счетчиков. Елена добавила, что в этой комнате прописан ее сын, который в прошлом году участвовал в СВО.
В УК «Верх-Исетская» ответили, что плата за ЖКХ рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг. В случае с Еленой перерасчет был проведен по нескольким основаниям, добавили в УК.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске жители получили счета за ЖКХ на 240 тысяч рублей.