Жительница Екатеринбурга получила счет в 56 тысяч за комнату в общежитии

В управляющей компании Елене сказали, что таким образом они спросили с жильцов их задолженности за последние три года. Такие счета пришли тем, у кого ранее не было установлено счетчиков. Елена добавила, что в этой комнате прописан ее сын, который в прошлом году участвовал в СВО.