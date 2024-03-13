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Счет за ЖКХ в 56 тысяч получила жительница Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга получила счет в 56 тысяч за комнату в общежитии

13 марта 2024, 07:51. Обновлено в 07:56
Фото: Изображение Midjourney

Счет за ЖКХ в 56 тысяч получила жительница Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга Елена, владелица комнаты в общежитии общей площадью 11 квадратных метров, получила счет за ЖКХ в размере 56 тысяч рублей.

Комната находится на улице Крауля. Такой счет женщине прислали за февраль. Елена добавила, что, как правило, ежемесячно платит за услуги ЖКХ 4-5 тысяч рублей, пишет Е1.

В платежке сказано, что представители управляющей компании сделали перерасчеты за воду. И только 21 тысяча рублей в квитанции — за горячую воду.

В управляющей компании Елене сказали, что таким образом они спросили с жильцов их задолженности за последние три года. Такие счета пришли тем, у кого ранее не было установлено счетчиков. Елена добавила, что в этой комнате прописан ее сын, который в прошлом году участвовал в СВО.

В УК «Верх-Исетская» ответили, что плата за ЖКХ рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг. В случае с Еленой перерасчет был проведен по нескольким основаниям, добавили в УК.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске жители получили счета за ЖКХ на 240 тысяч рублей.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Общежитие#ЖКХ#Екатеринбург#Платежка#Дарья Сорокина
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