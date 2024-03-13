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Жительница Серова сбила пешехода на площади у кинотеатра «Родина»

Жительница Серова сбила мужину за попытку помешать ей припарковаться

13 марта 2024, 09:16
Фото: «Злой Екатеринбург»

Жительница Серова сбила пешехода на площади у кинотеатра «Родина»

В Серове около кинотеатра «Родина» женщина сбила пешехода. По словам очевидца, мужчина пытался не позволить женщине припарковаться в неположенном месте, на что автомобилистка отреагировала таким образом.

По словам мужчины, женщина была неадекватна. На место происшествия не приехали сотрудники ГИБДД, а только представители ППС, добавил аноним.

По его словам, женщину, либо и ее и пешехода, отвезли в отделение полиции. Об этом сообщается в сообществе «Злой Екатеринбург».

Фото: «Злой Екатеринбург»

Судя по видео с места ЧП, женщина уверенно ехала, а по лобовому стеклу ей стучал мужчина, который снимал ролик. Автолюбительница вела ответную видеосъемку. Мужчина находился очень близко и движущейся машине, и в какой-то момент на его же видео попал кадр, на котором он сбит.

Ранее в Свердловской области был оштрафован за неправильную парковку мужчина, который умирал от инсульта на глазах у инспекторов ГИБДД.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Полиция#Автомобиль#Парковка#Пешеход#Серов#Видео#ППС#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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