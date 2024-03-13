Жительница Серова сбила мужину за попытку помешать ей припарковаться

Судя по видео с места ЧП, женщина уверенно ехала, а по лобовому стеклу ей стучал мужчина, который снимал ролик. Автолюбительница вела ответную видеосъемку. Мужчина находился очень близко и движущейся машине, и в какой-то момент на его же видео попал кадр, на котором он сбит.