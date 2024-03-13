Жительница Серова сбила мужину за попытку помешать ей припарковаться

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
По словам мужчины, женщина была неадекватна. На место происшествия не приехали сотрудники ГИБДД, а только представители ППС, добавил аноним.
По его словам, женщину, либо и ее и пешехода, отвезли в отделение полиции. Об этом сообщается в сообществе «Злой Екатеринбург».
Судя по видео с места ЧП, женщина уверенно ехала, а по лобовому стеклу ей стучал мужчина, который снимал ролик. Автолюбительница вела ответную видеосъемку. Мужчина находился очень близко и движущейся машине, и в какой-то момент на его же видео попал кадр, на котором он сбит.
Ранее в Свердловской области был оштрафован за неправильную парковку мужчина, который умирал от инсульта на глазах у инспекторов ГИБДД.