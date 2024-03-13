Звонил из леса: житель Первоуральска ушел в магазин за кроссовками и не вернулся

На утро после пропажи Дмитрий позвонил ей и сказал, что он в лесу и замерзает. Девушка сказала, что ему срочно нужно вызвать такси. Однако он ответил, что не знает, где именно находится. К тому же, он не сможет встать, чтобы дойти до машины.