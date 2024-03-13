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В Первоуральске две недели ищут молодого человека

Звонил из леса: житель Первоуральска ушел в магазин за кроссовками и не вернулся

13 марта 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney

В Первоуральске две недели ищут молодого человека

Две недели назад, вечером 1 марта, в Первоуральске пропал 33-летний Дмитрий Хмелев. Он ушел в магазин, чтобы купить кроссовки, и не вернулся.

Его подруга рассказала, что в последний раз они разговаривали по телефону, когда Дмитрий был в лесу. Ей известно, что, купив кроссовки, он хотел пойти в гости к другу.

На утро после пропажи Дмитрий позвонил ей и сказал, что он в лесу и замерзает. Девушка сказала, что ему срочно нужно вызвать такси. Однако он ответил, что не знает, где именно находится. К тому же, он не сможет встать, чтобы дойти до машины.

По словам девушки, Дмитрий говорил «очень странно», сообщает Е1. Ни мама, ни брат, ни девушка, после этого звонка больше не смогли услышать от Дмитрия четкую речь. Каждый раз он называл разные районы города, а потом у него отключился телефон.

Родные обратились в полицию. Теперь стражи порядка обчесывают разные леса Первоуральске.

Ранее сообщалось, что свердловчанина Романа Порсина, который сбежал из психбольницы, разыскивают в других регионах.

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