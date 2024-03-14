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Updated Сегодня, 09:14

Банк не смог взыскать с жителя Нижнего Тагила долг по кредитной карте

Банк не смог взыскать с жителя Нижнего Тагила долг по кредитной карте

14 марта 2024, 09:14
Житель пригорода Нижнего Тагила избежал выплаты банку 120 тысяч рублей долга по кредитной карте.

Банк обратился в суд, требуя взыскать с тагильчанина задолженность в размере 120 тысяч рублей, так как он не погасил его вовремя, рассказали в пресс-службе Пригородного суда.

Суд выяснил, что мужчина не оплачивал долг, однако ему удалось избежать его выплаты, так как сотрудники банка пропустили срок исковой давности, который составляет три года со дня требования оплаты задолженности.

Как оказалось, осенью 2017 года должник получил кредитную карту, на которой было 75 тысяч рублей, и воспользовался этой суммой. Однако класть деньги обратно он не стал и не раз просрочивал оплату минимального платежа.

Осенью 2019 года банк разорвал с ним договор, выставив клиенту заключительный счет. Мужчина оплачивать его не стал. Из-за окончания срока давности суд удовлетворять иск не стал.

Напомним, в Свердловской области клиенту банка снизили ставку по кредиту после того, как он обратился в суд.

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