Блины подорожали в Свердловской области к Масленице

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Так, десяток яиц обходился свердловчанам в среднем в 117,69 рубля (+0,71%), килограмм сахара стоил 69,8 рубля (+0,48%), литр молока — 70,82 рубля (+0,37%), а подсолнечного масла — 125,07 рубля (+0,61%). Из продуктов, необходимых для приготовления блинов на Масленицу, немного снизилась в цене только мука. Ее покупатели могли приобрести за 49,45 рубля (-0,17%), выяснила редакция TagilCity.ru.
Кроме того, за неделю с 4 по 11 марта статисты вновь зафиксировали повышение цен на овощи. Килограмм капусты стоил в регионе 40,38 рубля (+3,81%), свеклы — 45,72 рубля (+5,35%). Цена на репчатый лук достигла отметки в 32,94 рубля (+0,03%), моркови — в 48,82 рубля (+1,36%).
Среди немного подешевевших продуктов в списке значатся курица, говядина, рыба, гречка, макароны, соль и некоторые другие позиции.