Блины подорожали в Свердловской области к Масленице

Так, десяток яиц обходился свердловчанам в среднем в 117,69 рубля (+0,71%), килограмм сахара стоил 69,8 рубля (+0,48%), литр молока — 70,82 рубля (+0,37%), а подсолнечного масла — 125,07 рубля (+0,61%). Из продуктов, необходимых для приготовления блинов на Масленицу, немного снизилась в цене только мука. Ее покупатели могли приобрести за 49,45 рубля (-0,17%), выяснила редакция TagilCity.ru.