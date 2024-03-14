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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

В Свердловской области к Масленице подорожали ингредиенты для блинов

Блины подорожали в Свердловской области к Масленице

14 марта 2024, 10:53
Фото: 1MI

В Свердловской области к Масленице подорожали ингредиенты для блинов

Ингредиенты для приготовления блинов подорожали к Масленице в Свердловской области. Данные статистики приведены на 11 марта.

Так, десяток яиц обходился свердловчанам в среднем в 117,69 рубля (+0,71%), килограмм сахара стоил 69,8 рубля (+0,48%), литр молока — 70,82 рубля (+0,37%), а подсолнечного масла — 125,07 рубля (+0,61%). Из продуктов, необходимых для приготовления блинов на Масленицу, немного снизилась в цене только мука. Ее покупатели могли приобрести за 49,45 рубля (-0,17%), выяснила редакция TagilCity.ru.

Кроме того, за неделю с 4 по 11 марта статисты вновь зафиксировали повышение цен на овощи. Килограмм капусты стоил в регионе 40,38 рубля (+3,81%), свеклы — 45,72 рубля (+5,35%). Цена на репчатый лук достигла отметки в 32,94 рубля (+0,03%), моркови — в 48,82 рубля (+1,36%).

Среди немного подешевевших продуктов в списке значатся курица, говядина, рыба, гречка, макароны, соль и некоторые другие позиции.

Самое дорогое молоко в регионе в январе было в Екатеринбурге
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#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Молоко#Подорожание#Яйца#Масленица#Блины#Екатеринбург#Евгения Сафина
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