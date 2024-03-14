Более миллиарда рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут проводиться с 2024 по 2026 годы. Речь идет об улицах Трикотажников, Зари, Краснодонской, Красноармейской и Краснознаменной.
Согласно документации, работы поделены на несколько этапов. В 2024 году подрядчику будет необходимо отремонтировать улицу Краснознаменную и часть улицы Красноармейской. Остальные объекты приведут в порядок в последующие годы.
Каждую неделю строители будут передавать в СЗГХ Нижнего Тагила данные об укладке асфальта, покрытию тротуаров, установке ограждений и дорожных знаков, ремонту остановок общественного транспорта. На всех объектах установят камеры видеонаблюдения, выяснила редакция TagilCity.ru.
На все материалы подрядчик должен иметь необходимые сертификаты, в том числе по пожарной и гигиенической безопасности. Гарантийные обязательства на верхний слой покрытия дорог составит четыре года, на ограждения и барьеры — пять лет, а на основание дорожной одежды — не менее шести лет. Заявки на тендер можно подавать до 29 марта 2024 года.
Также в администрации Нижнего Тагила напомнили, что летом 2024 года будут отремонтированы улицы Пархоменко и доделаны работы на Черноисточинском шоссе.
Ранее стало известно, что для ремонта плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле планируют построить временный мост, чтобы избежать транспортного коллапса.