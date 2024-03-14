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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:15

В Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог выделено более миллиарда рублей

Более миллиарда рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог

14 марта 2024, 10:13
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог выделено более миллиарда рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядную организацию, которая в ближайшие годы займется капитальным ремонтом пяти дорог. На эти цели выделено чуть более миллиарда рублей.

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут проводиться с 2024 по 2026 годы. Речь идет об улицах Трикотажников, Зари, Краснодонской, Красноармейской и Краснознаменной.

Согласно документации, работы поделены на несколько этапов. В 2024 году подрядчику будет необходимо отремонтировать улицу Краснознаменную и часть улицы Красноармейской. Остальные объекты приведут в порядок в последующие годы.

Каждую неделю строители будут передавать в СЗГХ Нижнего Тагила данные об укладке асфальта, покрытию тротуаров, установке ограждений и дорожных знаков, ремонту остановок общественного транспорта. На всех объектах установят камеры видеонаблюдения, выяснила редакция TagilCity.ru.

На все материалы подрядчик должен иметь необходимые сертификаты, в том числе по пожарной и гигиенической безопасности. Гарантийные обязательства на верхний слой покрытия дорог составит четыре года, на ограждения и барьеры — пять лет, а на основание дорожной одежды — не менее шести лет. Заявки на тендер можно подавать до 29 марта 2024 года.

Также в администрации Нижнего Тагила напомнили, что летом 2024 года будут отремонтированы улицы Пархоменко и доделаны работы на Черноисточинском шоссе.

Ранее стало известно, что для ремонта плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле планируют построить временный мост, чтобы избежать транспортного коллапса.

Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану
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