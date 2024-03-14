Более миллиарда рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог

На все материалы подрядчик должен иметь необходимые сертификаты, в том числе по пожарной и гигиенической безопасности. Гарантийные обязательства на верхний слой покрытия дорог составит четыре года, на ограждения и барьеры — пять лет, а на основание дорожной одежды — не менее шести лет. Заявки на тендер можно подавать до 29 марта 2024 года.