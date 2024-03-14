Большая школа на 1500 мест появится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
В новой школе будет сделан упор на четыре направления: техническое, творческое, научное и технологическое. В здании будут располагаться отделения начальной и старшей школы, а также отделения допобразования.
Кроме того, в учебном учреждении оборудуют четыре спортивных зала, рассказали в пресс-службе гордумы Екатеринбурга.
По словам чиновницы Анны Гурарий, данная школа будет современной. Строительные работы планируется завершить к началу учебного года в 2025 году.
Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт школы №32. Его планируют завершить к концу июля 2025 года.