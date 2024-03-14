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В Каменске-Уральском задержан 18-летний курьер аферистов, грабивших пенсионеров

Был на побегушках: в Каменске-Уральском задержали 18-летнего помощника мошенников

14 марта 2024, 10:50
Фото: Патрульный участок

В Каменске-Уральском задержан 18-летний курьер аферистов, грабивших пенсионеров

Задержанный правоохранителями Каменска-Уральского молодой человек был у аферистов, отбиравших деньги у пожилых, «мальчиком на побегушках».

Юноша, который едва стал совершеннолетним, был курьером у преступников. Он забирал у жертв пакеты с деньгами, а затем переводил их через банкомат на указанные счета, информирует УМВД Свердловской области.

Юноша пояснил, что нашел себе работу с помощью мессенджера, где увидел объявление о найме курьера.

Установлено, что в одном из эпизодов юноша забрал у пожилой женщины 300 тысяч рублей. Пенсионерка передала все свои средства после разговора с «адвокатом» дочери, которая сообщила о ДТП с ее участием и необходимости компенсировать ущерб потерпевшим.

Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят расследование.

В Екатеринбурге мошенники в течение трех месяцев обрабатывали пенсионерку и выманили у нее миллион рублей.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Пенсионеры#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Мошенники#Курьер#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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