Был на побегушках: в Каменске-Уральском задержали 18-летнего помощника мошенников

Установлено, что в одном из эпизодов юноша забрал у пожилой женщины 300 тысяч рублей. Пенсионерка передала все свои средства после разговора с «адвокатом» дочери, которая сообщила о ДТП с ее участием и необходимости компенсировать ущерб потерпевшим.