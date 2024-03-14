Был на побегушках: в Каменске-Уральском задержали 18-летнего помощника мошенников

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Юноша, который едва стал совершеннолетним, был курьером у преступников. Он забирал у жертв пакеты с деньгами, а затем переводил их через банкомат на указанные счета, информирует УМВД Свердловской области.
Юноша пояснил, что нашел себе работу с помощью мессенджера, где увидел объявление о найме курьера.
Установлено, что в одном из эпизодов юноша забрал у пожилой женщины 300 тысяч рублей. Пенсионерка передала все свои средства после разговора с «адвокатом» дочери, которая сообщила о ДТП с ее участием и необходимости компенсировать ущерб потерпевшим.
Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят расследование.
В Екатеринбурге мошенники в течение трех месяцев обрабатывали пенсионерку и выманили у нее миллион рублей.