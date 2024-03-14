Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат

Известно, что воспитательница стала жить вместе с мужчиной. Они часто ссорились, потому что мужчина употреблял наркотики. В результате женщина решила бросить такого ухажера.



У мужчины остался доступ к соцсетям воспитательницам. Он воспользовался этим и отправил в чат с ее коллегами видео, на котором они занимаются сексом. Теперь мужчине грозит уголовное дело за незаконное распространение порнографии.