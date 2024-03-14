Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Таким образом бывший возлюбленный мстил за то, что их пара распалась, пишет «Урал Мэш».
Известно, что воспитательница стала жить вместе с мужчиной. Они часто ссорились, потому что мужчина употреблял наркотики. В результате женщина решила бросить такого ухажера.
У мужчины остался доступ к соцсетям воспитательницам. Он воспользовался этим и отправил в чат с ее коллегами видео, на котором они занимаются сексом. Теперь мужчине грозит уголовное дело за незаконное распространение порнографии.
Ранее сообщалось, что тагильчанину грозит 10 лет за интимные фото сына.