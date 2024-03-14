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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат

Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат

14 марта 2024, 10:52
Фото: 1MI
Бывший бойфренд воспитательницы детского сада из Нижнего Тагила выложил интимное видео в чат с сотрудниками. Также он облил женщину зеленкой.

Таким образом бывший возлюбленный мстил за то, что их пара распалась, пишет «Урал Мэш».

Известно, что воспитательница стала жить вместе с мужчиной. Они часто ссорились, потому что мужчина употреблял наркотики. В результате женщина решила бросить такого ухажера.

У мужчины остался доступ к соцсетям воспитательницам. Он воспользовался этим и отправил в чат с ее коллегами видео, на котором они занимаются сексом. Теперь мужчине грозит уголовное дело за незаконное распространение порнографии.

Ранее сообщалось, что тагильчанину грозит 10 лет за интимные фото сына.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#Соцсети#Видеоролик#Воспитательница#Секс#18+#Екатеринбург#Порнография#Дарья Сорокина#Детский сад
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