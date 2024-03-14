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У девочки в детском саду Тюмени обнаружили сальмонеллез

Девочка в детсаду Тюмени заболела сальмонеллезом. Учреждение выплатит ей 100 тысяч

14 марта 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney

У девочки в детском саду Тюмени обнаружили сальмонеллез

В детском саду Тюмени семилетняя девочка заболела сальмонеллезом.

После того, как девочка посетила садик, у нее ухудшилось самочувствие. Ее отвезли в больницу, где диагностировали сальмонеллез, рассказали в пресс-службе надзорного органа Тюменской области.

В детском учреждении сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Оказалось, что в садике были допущены несоблюдения санитарных норм. В связи с этим работу детского сада приостановили, а руководство теперь должно заплатить девочке 100 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге прошла информация о том, что студенты УрФУ заразились корью. Вскоре свердловский Роспотребнадзор это опроверг.

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