Девочка в детсаду Тюмени заболела сальмонеллезом. Учреждение выплатит ей 100 тысяч

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
После того, как девочка посетила садик, у нее ухудшилось самочувствие. Ее отвезли в больницу, где диагностировали сальмонеллез, рассказали в пресс-службе надзорного органа Тюменской области.
В детском учреждении сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Оказалось, что в садике были допущены несоблюдения санитарных норм. В связи с этим работу детского сада приостановили, а руководство теперь должно заплатить девочке 100 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге прошла информация о том, что студенты УрФУ заразились корью. Вскоре свердловский Роспотребнадзор это опроверг.