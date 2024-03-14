tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Директор школы №32 Нижнего Тагила рассказала о встрече с Владимиром Путиным

Директор школы №32 в Нижнем Тагиле раскрыла подробности ремонта и приезда президента

14 марта 2024, 15:52
Фото: tagilcity.ru

Директор школы №32 Нижнего Тагила рассказала о встрече с Владимиром Путиным

В школе №32 в Нижнем Тагиле прошло выездное заседание Общественной палаты города. Директор образовательного заведения Галина Масликова провела для гостей экскурсию по обновленному зданию и рассказала, как выбирали мебель для учеников и как прошла встреча с Владимиром Путиным.

Совсем недавно школа №32 в центре Нижнего Тагила возобновила работу после капитального ремонта, осуществленного впервые с момента постройки — с 1936 года. За короткое время ее посетило множество гостей, первых лиц города и даже страны. На этот раз директор учебного заведения Галина Масликова провела экскурсию для Общественной палаты, раскрыла некоторые подробности ремонта и поделилась впечатлениями о визите президента России — Владимира Путина. Корреспонденты TagilCity.ru уже сообщали о важных изменениях в пространстве образовательного учреждения, но в этом материале мы поделимся другими интересными фактами.

Путешествие по учебному заведению началось со школьных кабинетов. В каждом из них есть часы, синхронизированные друг с другом, что очень важно ввиду функционирования в школе работает пункта проведения экзаменов. В потолки всех классов встроены бактерицидные лампы.

Окна — наша особая гордость. У нас двойная система жалюзи, спасение от яркого солнца без затемнения с нанесенным на полотно гербом школы и, наоборот, шторы блэкаут, — рассказала Галина Масликова.

В рекреациях размещены стационарные зарядные устройства для мобильных телефонов. Ученики оставляют свои устройства и не боятся за их исчезновение — все места массового скопления детей оборудованы камерами наблюдения. Трансляция с них осуществляется на посту охраны и в кабинете директора.

Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

В кабинете физики для проведения опытов и работе на ноутбуках к партам подведено электричество. В кабинете химии, помимо этого, рабочее пространство учеников оборудовано системой водоснабжения.

Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Этажи школы оформлены в разных цветах, в соответствии со специально разработанным дизайном. Мебель выполнена в тех же оттенках, что и стены. Как отметил Роман Жуков, занимавшийся изготовлением и поставкой мебели для школы, не хватило бы и трех вагонов, чтобы поместить туда все новое оборудование. Галина Масликова, в свою очередь, озвучила, что парты и стулья перед закупкой тестировали сами ученики.

Я настаивала на одном варианте, изготовитель мебели видел все иначе, отговаривал. В итоге мы привезли в школу несколько вариантов. Как оказалось, дело совершенно не в красоте и не в цене изделия. Мы выбрали именно то, что понравилось самим детям, — пояснила директор учебного заведения.
Фото: Результаты капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле.

В завершении выездного заседания Галина Масликова поделилась подробностями встречи с Владимиром Путиным.

Когда уже все камеры выключились, я рассказала нашему президенту, как горжусь Нижним Тагилом, нашей школой и попросила его не завершать национальную программу по капремонту учебных заведений, на что Владимир Путин обещал подумать. Уже в обращении к Федеральному собранию он объявил о продлении проекта до 2030 года, — заявила тагильчанка.
Директор школы №32 Галина Масликова.Директор школы №32 Галина Масликова.
Директор школы №32 Галина Масликова.
Фото: tagilcity.ru

Общественная палата Нижнего Тагила часто проводят выездные заседания. Под их оценку попадают в основном объекты, строящиеся или ремонтирующиеся по национальным проектам.

Подобные экскурсии у нас бывают довольно-таки часто. Совсем недавно мы были в Новом молодежном театре, сегодня — в школе. Мы смотрим, как реализуются национальные проекты у нас в городе. Видно, что сделано много. Сделано в кратчайшие сроки. Дети получают самое лучшее, — подытожила председатель Общественной палаты Нижнего Тагила Нина Титова.

Напомним, за последние несколько лет в Нижнем Тагиле под обновление попало восемь школ. В 2024 году отремонтируют еще три учебных заведения.

3 школы и спортплощадка: в Нижнем Тагиле продолжается модернизация учебных заведений
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владимир Путин#Галина Масликова#Мебель#Президент#Окна#Ремонт#Капремонт#Экскурсия#Общественный совет#Ученики#Общественная палата#Физика#Администрация Нижнего Тагила#Школа №32#Химия#Дизайн#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова#Фоторепортаж#Камеры наблюдения
Подпишитесь
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Сегодня, 10:46
«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Сегодня, 08:29
Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Сегодня, 10:53
«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъезде
Сегодня, 11:46
«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней
Сегодня, 12:45
Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат
Сегодня, 10:52
"