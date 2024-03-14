Директор школы №32 в Нижнем Тагиле раскрыла подробности ремонта и приезда президента

Совсем недавно школа №32 в центре Нижнего Тагила возобновила работу после капитального ремонта, осуществленного впервые с момента постройки — с 1936 года. За короткое время ее посетило множество гостей, первых лиц города и даже страны. На этот раз директор учебного заведения Галина Масликова провела экскурсию для Общественной палаты, раскрыла некоторые подробности ремонта и поделилась впечатлениями о визите президента России — Владимира Путина. Корреспонденты TagilCity.ru уже сообщали о важных изменениях в пространстве образовательного учреждения, но в этом материале мы поделимся другими интересными фактами.