Директор школы №32 в Нижнем Тагиле раскрыла подробности ремонта и приезда президента

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:54
Совсем недавно школа №32 в центре Нижнего Тагила возобновила работу после капитального ремонта, осуществленного впервые с момента постройки — с 1936 года. За короткое время ее посетило множество гостей, первых лиц города и даже страны. На этот раз директор учебного заведения Галина Масликова провела экскурсию для Общественной палаты, раскрыла некоторые подробности ремонта и поделилась впечатлениями о визите президента России — Владимира Путина. Корреспонденты TagilCity.ru уже сообщали о важных изменениях в пространстве образовательного учреждения, но в этом материале мы поделимся другими интересными фактами.
Путешествие по учебному заведению началось со школьных кабинетов. В каждом из них есть часы, синхронизированные друг с другом, что очень важно ввиду функционирования в школе работает пункта проведения экзаменов. В потолки всех классов встроены бактерицидные лампы.
Окна — наша особая гордость. У нас двойная система жалюзи, спасение от яркого солнца без затемнения с нанесенным на полотно гербом школы и, наоборот, шторы блэкаут, — рассказала Галина Масликова.
В рекреациях размещены стационарные зарядные устройства для мобильных телефонов. Ученики оставляют свои устройства и не боятся за их исчезновение — все места массового скопления детей оборудованы камерами наблюдения. Трансляция с них осуществляется на посту охраны и в кабинете директора.
В кабинете физики для проведения опытов и работе на ноутбуках к партам подведено электричество. В кабинете химии, помимо этого, рабочее пространство учеников оборудовано системой водоснабжения.
Этажи школы оформлены в разных цветах, в соответствии со специально разработанным дизайном. Мебель выполнена в тех же оттенках, что и стены. Как отметил Роман Жуков, занимавшийся изготовлением и поставкой мебели для школы, не хватило бы и трех вагонов, чтобы поместить туда все новое оборудование. Галина Масликова, в свою очередь, озвучила, что парты и стулья перед закупкой тестировали сами ученики.
Я настаивала на одном варианте, изготовитель мебели видел все иначе, отговаривал. В итоге мы привезли в школу несколько вариантов. Как оказалось, дело совершенно не в красоте и не в цене изделия. Мы выбрали именно то, что понравилось самим детям, — пояснила директор учебного заведения.
В завершении выездного заседания Галина Масликова поделилась подробностями встречи с Владимиром Путиным.
Когда уже все камеры выключились, я рассказала нашему президенту, как горжусь Нижним Тагилом, нашей школой и попросила его не завершать национальную программу по капремонту учебных заведений, на что Владимир Путин обещал подумать. Уже в обращении к Федеральному собранию он объявил о продлении проекта до 2030 года, — заявила тагильчанка.
Общественная палата Нижнего Тагила часто проводят выездные заседания. Под их оценку попадают в основном объекты, строящиеся или ремонтирующиеся по национальным проектам.
Подобные экскурсии у нас бывают довольно-таки часто. Совсем недавно мы были в Новом молодежном театре, сегодня — в школе. Мы смотрим, как реализуются национальные проекты у нас в городе. Видно, что сделано много. Сделано в кратчайшие сроки. Дети получают самое лучшее, — подытожила председатель Общественной палаты Нижнего Тагила Нина Титова.
Напомним, за последние несколько лет в Нижнем Тагиле под обновление попало восемь школ. В 2024 году отремонтируют еще три учебных заведения.