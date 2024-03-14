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Директор цирка в Екатеринбурге покинула свою должность

Директор цирка в Екатеринбурге покинула свою должность

14 марта 2024, 04:08
Фото: 1MI
Руководитель цирка в Екатеринбурге Тамара Бортникова ушла со своей должности, в которой проработала более семи лет.

В начале 2023 года Бортникова уехала в Нижний Новгород и стала руководителем местного цирка. До настоящего времени она совмещала руководство в обоих цирках, а также наблюдала за ходом ремонта екатеринбургского учреждения, пишет Ура.ру.

Бортникова также выразила благодарность за оказанную ей поддержку, написала она в своем Telegram-канале.

Кто станет директором цирка после того, как в 2026 году будут закончены ремонтные работы — пока неизвестно.

Напомним, в Свердловской области назначили нового исполняющего обязанности главы СУ СК. Им стал Константин Мирошниченко вместо бывшего врио Анатолия Надбитова.

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