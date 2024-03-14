Директор цирка в Екатеринбурге покинула свою должность

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В начале 2023 года Бортникова уехала в Нижний Новгород и стала руководителем местного цирка. До настоящего времени она совмещала руководство в обоих цирках, а также наблюдала за ходом ремонта екатеринбургского учреждения, пишет Ура.ру.
Бортникова также выразила благодарность за оказанную ей поддержку, написала она в своем Telegram-канале.
Кто станет директором цирка после того, как в 2026 году будут закончены ремонтные работы — пока неизвестно.
Напомним, в Свердловской области назначили нового исполняющего обязанности главы СУ СК. Им стал Константин Мирошниченко вместо бывшего врио Анатолия Надбитова.