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Две иномарки Kia столкнулись на дороге в Екатеринбурге

Две иномарки Kia столкнулись на дороге в Екатеринбурге

14 марта 2024, 03:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошла авария между двумя автомобилями Kia. ДТП случилось на улице Малышева 13 марта 2024 года.

По словам очевидца, у одного из автомобилей были курганские номера. При развороте водитель не пропустил другую иномарку Kia, из-за чего между ними произошло столкновение, пишет Ура.ру.

Фото: ИА «Ночные Новости»

В аварии пострадала 55-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сиденье. Какого именно автомобиля — не уточняется. Пассажирку отвезли в медучреждение с травмой головы и переломом носа. Предположительно, обе машины были такси.

Напомним, 11 марта 2024 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария между автомобилем и грузовиком, в которой пострадали семь человек.

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