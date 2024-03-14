Две иномарки Kia столкнулись на дороге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
По словам очевидца, у одного из автомобилей были курганские номера. При развороте водитель не пропустил другую иномарку Kia, из-за чего между ними произошло столкновение, пишет Ура.ру.
В аварии пострадала 55-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сиденье. Какого именно автомобиля — не уточняется. Пассажирку отвезли в медучреждение с травмой головы и переломом носа. Предположительно, обе машины были такси.
Напомним, 11 марта 2024 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария между автомобилем и грузовиком, в которой пострадали семь человек.