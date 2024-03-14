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Экономист Ольга Харина раскрыла особенности офлайн и онлайн-курсов

14 марта 2024, 10:10
Офлайн-курсы и онлайн-курсы имеют различия, которые следует учитывать при выборе услуги, рассказала кандидат экономических наук, декан факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Ольга Харина.

Офлайн-формат предлагает возможность обучающемуся перенять опыт эксперта в режиме реального времени и получить ответы на актуальные вопросы. Однако такие курсы стоят дороже, потому что требуют аренды помещения, оплаты расходов спикера и т. д.

В свою очередь, онлайн-формат позволяет изучать материал несколько раз и получать конкретные рекомендации от эксперта. Такой формат более удобен для тех, кто хочет тщательно освоить теорию и применить ее на практике с помощью задач и кейсов. Кроме того, онлайн-курсы доступнее и стоят дешевле, так как не требуют привязки к определенному месту проведения обучения, пишет ИА RuNews24.ru.

При выборе курса следует определить, какие знания и навыки нужны на данном этапе и сколько вы готовы вложить финансовых средств в обучение. Также необходимо определить ожидаемый результат — формирование представления о ведении бизнеса, получение инструментов для работы или погружение в конкретный бизнес и т. д.

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