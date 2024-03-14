Экономист Ольга Харина раскрыла особенности офлайн и онлайн-курсов

В свою очередь, онлайн-формат позволяет изучать материал несколько раз и получать конкретные рекомендации от эксперта. Такой формат более удобен для тех, кто хочет тщательно освоить теорию и применить ее на практике с помощью задач и кейсов. Кроме того, онлайн-курсы доступнее и стоят дешевле, так как не требуют привязки к определенному месту проведения обучения, пишет ИА RuNews24.ru.