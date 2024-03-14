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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Суд Екатеринбурга отклонил иск администрации к Wildberries

Иск администрации Екатеринбурга к Wildberries отклонен

14 марта 2024, 13:51
Фото: 1MI

Суд Екатеринбурга отклонил иск администрации к Wildberries

Спор в Екатеринбурге разгорелся из-за строительства склада. Власти считают, что представители маркетплейса начали стройку, не имея разрешительных документов.

В Арбитражном суде в иске к администрации было отказано, пишет «РИА Новости».

В суд мэрия Екатеринбурга обратилась осенью прошлого года. Власти тогда сообщали о недопустимости строительства склада без документации. Представители маркетплейса же объясняли, что разрешение на стройку близ Кольцово они получили спустя четыре дня после подачи иска.

По данным Wildberries, в документах написано, что они могут построить склад на 168 тысяч «квадратов».

Ранее сообщалось, что силовики нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге. Там они искали призывников среди иностранцев.

ФАС: Wildberries и Ozon занимают 80% рынка
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#Экономика#Суд#Строительство#Кольцово#Арбитражный суд#Стройка#Склад#Екатеринбург#Wildberries#Документация#Дарья Сорокина
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