Иск администрации Екатеринбурга к Wildberries отклонен

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Арбитражном суде в иске к администрации было отказано, пишет «РИА Новости».
В суд мэрия Екатеринбурга обратилась осенью прошлого года. Власти тогда сообщали о недопустимости строительства склада без документации. Представители маркетплейса же объясняли, что разрешение на стройку близ Кольцово они получили спустя четыре дня после подачи иска.
По данным Wildberries, в документах написано, что они могут построить склад на 168 тысяч «квадратов».
Ранее сообщалось, что силовики нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге. Там они искали призывников среди иностранцев.