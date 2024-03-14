Иск администрации Екатеринбурга к Wildberries отклонен

В суд мэрия Екатеринбурга обратилась осенью прошлого года. Власти тогда сообщали о недопустимости строительства склада без документации. Представители маркетплейса же объясняли, что разрешение на стройку близ Кольцово они получили спустя четыре дня после подачи иска.