«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней

По данным источника издания, мальчикам по 14 лет. Они пришли в гости, выпили алкоголь, а затем занялись сексом, как утверждает инсайдер, добровольно. Инсайдер отменяет, что это не первый сексуальный контакт девочки. В связи с тем, что ей всего 11 лет, по закону это автоматически считается изнасилованием.