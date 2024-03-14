«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В полицию обратилась мама одного из ребят. Она обратилась к стражам порядка с заявлением с целью, чтобы двочку наказали за совращение ее сына. Но все пошло не по ее плану, пишет Е1.
По новым данным, к девочке пришли пять мальчиков. Они познакомились в интернете, после чего школьница пригласила их в гости.
По данным источника издания, мальчикам по 14 лет. Они пришли в гости, выпили алкоголь, а затем занялись сексом, как утверждает инсайдер, добровольно. Инсайдер отменяет, что это не первый сексуальный контакт девочки. В связи с тем, что ей всего 11 лет, по закону это автоматически считается изнасилованием.
Изначально к ней пришло пятеро парней, двое ушли, — рассказал инсайдер.
Как считает источник, теперь мальчиков отправят в спецшколу, а затем в тюрьму для несовершеннолетних. Местная жительница рассказала, что в школе, где учились мальчики, многие не верят в их виновность. По ее данным, все три мальчика до этого происшествия были невинны.
Напомним, что теперь троим подросткам грозит по шесть лет тюрьмы.