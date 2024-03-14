tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Появились подробности в деле об изнасиловании девочки в Первоуральске

«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней

14 марта 2024, 12:45
Фото: 1MI

Появились подробности в деле об изнасиловании девочки в Первоуральске

Появились подробности секс-скандала в Первоуральске. Там трое парней обвиняются в изнасиловании 11-летней девочки. Теперь появилась информация, что мальчиков изначально было пять.

В полицию обратилась мама одного из ребят. Она обратилась к стражам порядка с заявлением с целью, чтобы двочку наказали за совращение ее сына. Но все пошло не по ее плану, пишет Е1.

По новым данным, к девочке пришли пять мальчиков. Они познакомились в интернете, после чего школьница пригласила их в гости.

По данным источника издания, мальчикам по 14 лет. Они пришли в гости, выпили алкоголь, а затем занялись сексом, как утверждает инсайдер, добровольно. Инсайдер отменяет, что это не первый сексуальный контакт девочки. В связи с тем, что ей всего 11 лет, по закону это автоматически считается изнасилованием.

Изначально к ней пришло пятеро парней, двое ушли, — рассказал инсайдер.

Как считает источник, теперь мальчиков отправят в спецшколу, а затем в тюрьму для несовершеннолетних. Местная жительница рассказала, что в школе, где учились мальчики, многие не верят в их виновность. По ее данным, все три мальчика до этого происшествия были невинны.

Напомним, что теперь троим подросткам грозит по шесть лет тюрьмы.

Лагерь под Верхней Сысертью выплатит 400 тысяч за изнасилованного ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
Изнасилованная жительница Екатеринбурга заявила о беременностиМужчина изнасиловал свою дочь-первоклассницу в Екатеринбурге«Закрылся в ванной»: дядя изнасиловал племянницу на детском празднике в Екатеринбурге
#Первоуральск#Алкоголь#Интернет#Криминал#Изнасилование#Правоохранительные органы#Первоуральский городской округ#18+#Екатеринбург#Спецшкола#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Сегодня, 10:46
«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Сегодня, 08:29
Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Сегодня, 10:53
«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъезде
Сегодня, 11:46
Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат
Сегодня, 10:52
"