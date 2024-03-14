Как создать профессиональное резюме и добиться, чтобы кадровик не отправил его в спам

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:59
Иногда соискатель попросту устаёт ждать подходящих предложений по работе и расстраивается из-за постоянных отказов в собеседованиях. Но, возможно, всё дело в неинформативном резюме. Как правильно его составить?
Смутные цели кандидата на должность — настоящий камень преткновения для специалиста по персоналу. Одно дело, когда в резюме есть формулировка: «Желаю стать секретарём», и другое, если: «Готова на любую должность». Как тут понять, на что человек рассчитывает и что умеет? Адекватный работодатель всегда подбирает сотрудников на долгосрочную перспективу. Отклики от людей, не определившихся в профессии, часто отметаются, ведь в любой момент такой индивид может «упорхнуть» в другую компанию, желая попробовать нечто новое в работе.
Неопытные соискатели зачастую думают, что рекрутеры не обратят на них внимания. И действительно, многие должности требуют профильных знаний, но отдельные компании готовы обучать нового сотрудника. До этого важно лишь чётко определиться, в каком направлении идти, действуя, согласно первому пункту.
Мало кто из работодателей станет «хвататься» за человека, не желающего развиваться и расти. Об этом можно сделать вывод уже на этапе рассмотрения резюме. Если кандидат на должность дизайнера или бухгалтера, например, не имеет опыта, то неплохо бы озвучить, какие дополнительные знания им приобретены (курсы, книги, самостоятельное освоение тонкостей профессии). Претендуя на такие должности нужно постоянно «держать руку на пульсе», ведь программное обеспечение и законодательство стремительно меняется.
Неопытным претендентам не стоит сразу указывать зарплатные предпочтения, несоразмерные со здравым смыслом. Амбиции это хорошо, но рассчитывать на доход в 100 тыс. руб./мес. сразу после института — слишком смело. Чтобы в резюме не возникло конфуза, лучше заранее поинтересоваться, сколько платят на подобных должностях людям примерно того же опыта. Об этом можно узнать из статистики зарплат на любом портале по трудоустройству.
Малограмотность — определённый маркер для кадровика. Важно представлять, для кого предназначено резюме, вычитать текст на ошибки и оценить уместность фото. К примеру, фотографии с пляжа — плохое решение для претендентов на место менеджера, а вот фитнес-тренеру могут сыграть «на руку». Необязательно облачаться в деловые костюмы или идти в фотоателье. Достаточно надеть спокойную одежду, соорудить вменяемую причёску и сделать селфи с телефона.
Сумбур в резюме выдаёт в соискателе такой же беспорядочный ум. Текст лучше структурировать, а не размещать сплошным полотном. Документ важно делить на абзацы, обозначать списки, а информацию преподносить последовательно. В разделе «О себе» стоит отойти от штампов и не писать лишний раз о креативности, амбициозности, пунктуальности. Если ничего нового на ум не приходит, лучше сразу перейти в пункт об опыте работы, профессиональных умениях и достижениях. Это требует куда большего внимания.