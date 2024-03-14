Как создать профессиональное резюме и добиться, чтобы кадровик не отправил его в спам

Смутные цели кандидата на должность — настоящий камень преткновения для специалиста по персоналу. Одно дело, когда в резюме есть формулировка: «Желаю стать секретарём», и другое, если: «Готова на любую должность». Как тут понять, на что человек рассчитывает и что умеет? Адекватный работодатель всегда подбирает сотрудников на долгосрочную перспективу. Отклики от людей, не определившихся в профессии, часто отметаются, ведь в любой момент такой индивид может «упорхнуть» в другую компанию, желая попробовать нечто новое в работе.