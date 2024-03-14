Кобяков: РФ настроена на сотрудничество с европейским бизнесом

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
В ходе встречи Шиллинг подчеркнул, что вызовы, с которыми столкнулись европейские компании, являются уникальными по своей природе и масштабу. Он отметил необходимость принятия актуальных мер в ответ на растущее число проблем нормативно-правовой среды, нарушений цепочек поставок и наращивание объемов логистических издержек. Глава АЕБ также указал на проблемы с денежными переводами и непредвиденные репутационные риски. Об этом пишет 56orb.
Гендиректор АЕБ также выразил благодарность ключевым деловым площадкам Росконгресса, которые способствуют объединению представителей государственной власти и бизнеса для рассмотрения мер по поддержке экономики. Он также подчеркнул важность изучения опыта региональных объединений, таких как ШОС и БРИКС, и анализа их коммуникационных каналов.
Обе стороны признали важную роль открытых каналов коммуникации между российскими и европейскими компаниями, особенно в тех сегментах экономики, которые меньше всего пострадали от санкций.
Также возникла идея своевременного распространения для компаний информации о рыночной ситуации посредством проведения совместных с Фондом Росконгресс аналитических исследований в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве.
Кобяков заявил о готовности России к честной и взаимовыгодной деятельности совместно с европейскими партнерами, однако отметил выход на российский рынок новых игроков, которые занимают места, покинутые европейскими конкурентами.
Регистрация представителей СМИ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет доступна на официальном сайте мероприятия до 1 мая. Форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года, а роль информационного партнера будет выполнять медиахолдинг 1 MI.