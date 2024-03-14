Кобяков: РФ настроена на сотрудничество с европейским бизнесом

В ходе встречи Шиллинг подчеркнул, что вызовы, с которыми столкнулись европейские компании, являются уникальными по своей природе и масштабу. Он отметил необходимость принятия актуальных мер в ответ на растущее число проблем нормативно-правовой среды, нарушений цепочек поставок и наращивание объемов логистических издержек. Глава АЕБ также указал на проблемы с денежными переводами и непредвиденные репутационные риски. Об этом пишет 56orb.