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Кобяков: РФ настроена на сотрудничество с европейским бизнесом

Кобяков: РФ настроена на сотрудничество с европейским бизнесом

14 марта 2024, 19:45
Фото: roscongress.org
Встреча советника президента России Антона Кобякова с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом прошла в Москве, ознаменовав новую страницу сотрудничества между российскими и европейскими предпринимателями.

В ходе встречи Шиллинг подчеркнул, что вызовы, с которыми столкнулись европейские компании, являются уникальными по своей природе и масштабу. Он отметил необходимость принятия актуальных мер в ответ на растущее число проблем нормативно-правовой среды, нарушений цепочек поставок и наращивание объемов логистических издержек. Глава АЕБ также указал на проблемы с денежными переводами и непредвиденные репутационные риски. Об этом пишет 56orb.

Гендиректор АЕБ также выразил благодарность ключевым деловым площадкам Росконгресса, которые способствуют объединению представителей государственной власти и бизнеса для рассмотрения мер по поддержке экономики. Он также подчеркнул важность изучения опыта региональных объединений, таких как ШОС и БРИКС, и анализа их коммуникационных каналов.

Обе стороны признали важную роль открытых каналов коммуникации между российскими и европейскими компаниями, особенно в тех сегментах экономики, которые меньше всего пострадали от санкций.

Также возникла идея своевременного распространения для компаний информации о рыночной ситуации посредством проведения совместных с Фондом Росконгресс аналитических исследований в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве.

Кобяков заявил о готовности России к честной и взаимовыгодной деятельности совместно с европейскими партнерами, однако отметил выход на российский рынок новых игроков, которые занимают места, покинутые европейскими конкурентами.

Регистрация представителей СМИ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет доступна на официальном сайте мероприятия до 1 мая. Форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года, а роль информационного партнера будет выполнять медиахолдинг 1 MI.

#Общество
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