Концерт группы «Слот» с симфоническим оркестром в Екатеринбурге был отменен

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Музыканты планировали выступить с симфоническим оркестром и хором. Имеется информация о том, что решение об отмене концерта принадлежит организаторам, пишет It’s My City, ссылаясь на сотрудников центра «Екатеринбург-Экспо».
Также у «Слота» с февраля 2024 года отменились концерты в Челябинске, Ижевске, Санкт-Петербурге и иных городах. Состоятся ли выступления в этих городах в другое время — неизвестно.
Напомним, в Екатеринбурге был перенесен концерт певицы Доры, который был запланирован на 8 марта 2024 года. Девушка рассказала, что позже она сообщит о новых датах.