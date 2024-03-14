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Концерт группы «Слот» с симфоническим оркестром в Екатеринбурге был отменен

Концерт группы «Слот» с симфоническим оркестром в Екатеринбурге был отменен

14 марта 2024, 03:24
Фото: Официальное сообщество ВКонтакте группы «Слот»
В Екатеринбурге был отменен концерт рок-группы «Слот». Он должен был состояться 19 апреля 2024 года.

Музыканты планировали выступить с симфоническим оркестром и хором. Имеется информация о том, что решение об отмене концерта принадлежит организаторам, пишет It’s My City, ссылаясь на сотрудников центра «Екатеринбург-Экспо».

Также у «Слота» с февраля 2024 года отменились концерты в Челябинске, Ижевске, Санкт-Петербурге и иных городах. Состоятся ли выступления в этих городах в другое время — неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге был перенесен концерт певицы Доры, который был запланирован на 8 марта 2024 года. Девушка рассказала, что позже она сообщит о новых датах.

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