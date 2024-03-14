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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Кот за 50 миллионов продается в Нижнем Тагиле

Кота Dolce & Gabbana продают в Нижнем Тагиле за 50 миллионов

14 марта 2024, 11:28
Фото: с сайта «Авито»

Кот за 50 миллионов продается в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле хозяева кота готовы продать его за 50 миллионов. Дело в том, что животное из королевского помета.

Объявление о продаже появилось на одном их популярных сайтах. Отмечается, что кот величественный и принадлежит бренду Dolce & Gabbana.

Фото: с сайта «Авито»

Коту один год, он питается исключительно пюре премиального качества с индейкой бренда «Агуша». Также он любит огурцы и овсяную кашу. Питомец, судя по описанию, приучен к лотку, но «иногда ходит мимо».

Вместе с котом новые хозяева получат лоток, тапок и переноску из египетского хлопка. Также для питомца, как указывает автор объявления, хотелось бы найти кошку, чтобы продолжить королевский род.

Ранее сообщалось, что ТЦ вместе с арендаторами продают в Екатеринбурге за миллиард рублей.

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