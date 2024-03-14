Кота Dolce & Gabbana продают в Нижнем Тагиле за 50 миллионов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Объявление о продаже появилось на одном их популярных сайтах. Отмечается, что кот величественный и принадлежит бренду Dolce & Gabbana.
Коту один год, он питается исключительно пюре премиального качества с индейкой бренда «Агуша». Также он любит огурцы и овсяную кашу. Питомец, судя по описанию, приучен к лотку, но «иногда ходит мимо».
Вместе с котом новые хозяева получат лоток, тапок и переноску из египетского хлопка. Также для питомца, как указывает автор объявления, хотелось бы найти кошку, чтобы продолжить королевский род.
Ранее сообщалось, что ТЦ вместе с арендаторами продают в Екатеринбурге за миллиард рублей.