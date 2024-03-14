Лыжник из Нижнего Тагила привез свердловчанам золото Всероссийской Спартакиады

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
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Updated Сегодня, 12:32
В Сочи завершилась XII Всероссийская Спартакиада учащихся по лыжным гонкам. В состав команды Свердловской области вошел тагильский лыжник Иван Курынов, который помог юношеской четверке вырвать победу у сильнейшей команды из Удмуртии. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Нижнего Тагила.
Воспитанник спортшколы «Аист» представлял команду в эстафете 4×5 км на втором этапе. Он сумел обогнать соперников и пришел к финишу на своем отрезке первым. Спортсмены, которые бежали за Свердловскую область на третьем и четвертом этапах, сумели сохранить преимущество и завоевали золотую медаль. Удмуртские лыжники финишировали вторыми спустя 7,6 секунды.
В личном зачете Иван Курынов также показал неплохой результат, финишировав 14-м в гонке на 15 км классическим стилем.
Ранее на Первенстве России серебряную медаль завоевала лыжница из Нижнего Тагила Полина Сташкевич.