Лыжник из Нижнего Тагила привез свердловчанам золото Всероссийской Спартакиады

Воспитанник спортшколы «Аист» представлял команду в эстафете 4×5 км на втором этапе. Он сумел обогнать соперников и пришел к финишу на своем отрезке первым. Спортсмены, которые бежали за Свердловскую область на третьем и четвертом этапах, сумели сохранить преимущество и завоевали золотую медаль. Удмуртские лыжники финишировали вторыми спустя 7,6 секунды.