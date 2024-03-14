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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:52

На ЕКАДе организуют реверсивное движение из-за дорожных работ

На ЕКАДе организуют реверсивное движение из-за дорожных работ

14 марта 2024, 10:52
Фото: 1MI
На ЕКАДе пройдут дорожные работы. В связи с этим временно будет изменено транспортное движение.

Дорожные рабочие начали проводить ремонтные работы на трассе около поселка Шувакиш. Из-за этого на этом участке дороги организуют реверсивное движение, рассказали в пресс-службе регионального отдела пропаганды автоинспекции со ссылкой на уральское управление автодорог.

Водителей автомобилей попросили быть внимательными на данном дорожном отрезке и заранее выбирать маршрут своего следования с учетом введенных ограничений.

Напомним, 10 марта 2024 года на ЕКАД недалеко от поселка Шувакиш возникла огромная пробка. Один из водителей рассказал, что на этом участке проводятся работы, но работников нет.

ЕКАД планируют расширить до шести полос
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#Дорога#ГИБДД#Трасса#Водители#Ремонтные работы#ЕКАД#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#Реверсивное движение
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