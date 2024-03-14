На ЕКАДе организуют реверсивное движение из-за дорожных работ

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Дорожные рабочие начали проводить ремонтные работы на трассе около поселка Шувакиш. Из-за этого на этом участке дороги организуют реверсивное движение, рассказали в пресс-службе регионального отдела пропаганды автоинспекции со ссылкой на уральское управление автодорог.
Водителей автомобилей попросили быть внимательными на данном дорожном отрезке и заранее выбирать маршрут своего следования с учетом введенных ограничений.
Напомним, 10 марта 2024 года на ЕКАД недалеко от поселка Шувакиш возникла огромная пробка. Один из водителей рассказал, что на этом участке проводятся работы, но работников нет.