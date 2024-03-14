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В Нижнем Тагиле назвали победителей конкурса «Серебряное копытце»

На «Серебряном копытце» в Нижнем Тагиле определили самых гибких, ловких и артистичных

14 марта 2024, 11:53
Фото: ГДДЮТ Нижний Ттагил

В Нижнем Тагиле назвали победителей конкурса «Серебряное копытце»

Подведены итоги городского конкурса эстрадного и циркового искусства «Серебряное копытце». За победу боролись почти 370 юных тагильчан.

Конкурс «Серебряное копытце» проводился в рамках ХХХI фестиваля «Адрес детства — мой Нижний Тагил». В 2024 году заявки на участие поступили из 39 образовательных учреждений, сообщает ГДДЮТ.

Участники представили яркие творческие номера, а судьи оценивали не только само выступление, но и сценический образ солистов и коллективов — костюмы, умение держаться на сцене.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

По итогам конкурса жюри присудило шесть Гран-при в разных номинациях. Кубки победителей получили учащиеся Политехнической гимназии Руслана Берсенева и Виктория Старикова, шоу-группа «Джем» эстрадной студии «Кантилена» ДДДЮТ, учащаяся школы № 32 Софья Котовщикова, Елизавета и Виктория Псарёвы из гимназии №18, а также группа «Smile-Акдемия» ГДДЮТ.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Юные вокалисты из Нижнего Тагила завоевали Гран-при на престижном международном конкурсе.

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#Общество#Нижний Тагил#Фестиваль#Дети#Конкурс#ГДДЮТ#Творчество#Эстрада#Гран-при#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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