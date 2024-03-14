На «Серебряном копытце» в Нижнем Тагиле определили самых гибких, ловких и артистичных

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Конкурс «Серебряное копытце» проводился в рамках ХХХI фестиваля «Адрес детства — мой Нижний Тагил». В 2024 году заявки на участие поступили из 39 образовательных учреждений, сообщает ГДДЮТ.
Участники представили яркие творческие номера, а судьи оценивали не только само выступление, но и сценический образ солистов и коллективов — костюмы, умение держаться на сцене.
По итогам конкурса жюри присудило шесть Гран-при в разных номинациях. Кубки победителей получили учащиеся Политехнической гимназии Руслана Берсенева и Виктория Старикова, шоу-группа «Джем» эстрадной студии «Кантилена» ДДДЮТ, учащаяся школы № 32 Софья Котовщикова, Елизавета и Виктория Псарёвы из гимназии №18, а также группа «Smile-Акдемия» ГДДЮТ.