Названо имя киллера в громком убийстве бизнесмена в Свердловской области

На том же заседании допросили и Мамедова. Он сказал, что не убивал Зубакина. К тому же о том, что предприниматель мертв, он узнал в день своего задержания. Также он добавил, что в 2000-х он работал у Клока водителем. Кроме того, в день убийства Мамедов был у доктора, что указано в медкнижке.