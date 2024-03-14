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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Друг убитого в Екатеринбурге бизнесмена назвал имя киллера

Названо имя киллера в громком убийстве бизнесмена в Свердловской области

14 марта 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney

Друг убитого в Екатеринбурге бизнесмена назвал имя киллера

Исполнителем убийства предпринимателя Алексея Зубакина, которое произошло 24 года назад в Екатеринбурге, был Михаил Клок. Следствие называет его посредником в том убийстве.

Об этом рассказал его близкий друг Валерий Поваров, пишет Ура.ру. По словам Поварова, Зубакина убил Клок. Об этом он рассказывал Поварову многократно.

По его словам, за убийство Клок получил от киллера, которого зовут Дмитрий Дейч, большую сумму в долларах, также ему купили дорогостоящую квартиру за исполнение «задания». Об этом Поваров рассказывал в суде 13 марта.

Кроме того, он объяснил, зачем виноватым в убийстве хотят сделать Насими Мамедова (проходит в деле обвиняемым). Якобы Клок это делает, чтобы не сидеть в тюрьме. Он пытается переложить вину на невиновного Мамедова.

На том же заседании допросили и Мамедова. Он сказал, что не убивал Зубакина. К тому же о том, что предприниматель мертв, он узнал в день своего задержания. Также он добавил, что в 2000-х он работал у Клока водителем. Кроме того, в день убийства Мамедов был у доктора, что указано в медкнижке.

Напомним, что Мамедова обвиняют в убийстве предпринимателя уже во второй раз. Год назад его оправдали присяжные. Потом дело вернули на повторное рассмотрение. К этому моменту предполагаемый киллер Дейч умер, а Клока до сих пор судят.

Ранее сообщалось, что 22-летняя девушка заказала за 6 млн убийство бизнесмена из Троицка.

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