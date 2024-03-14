Неизвестный открыл стрельбу по окнам квартир в Перми

Напомним, 17 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле кто-то произвел ряд выстрелов в окна квартир в районе Вагонки. У одного из жильцов дома оказалось повреждено окно. Вероятно, выстрелы были из пневматического пистолета.