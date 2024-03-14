Неизвестный открыл стрельбу по окнам квартир в Перми

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Как рассказал один из жителей многоэтажки, чье окно пострадало из-за выстрелов, хулиганом был кто-то из третьего подъезда, рассказали в группе ВКонтакте «Новости ЖК „Арсенал“ Пермь».
Подписчики предложили владельцу простреленного окна обратиться по этому поводу в полицию.
Напомним, 17 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле кто-то произвел ряд выстрелов в окна квартир в районе Вагонки. У одного из жильцов дома оказалось повреждено окно. Вероятно, выстрелы были из пневматического пистолета.