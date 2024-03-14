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Неизвестный открыл стрельбу по окнам квартир в Перми

Неизвестный открыл стрельбу по окнам квартир в Перми

14 марта 2024, 10:21
Фото: 1MI
В Перми неизвестный стрелял по окнам квартир многоэтажного дома в первом подъезде. Инцидент случился на улице Василия Татищева.

Как рассказал один из жителей многоэтажки, чье окно пострадало из-за выстрелов, хулиганом был кто-то из третьего подъезда, рассказали в группе ВКонтакте «Новости ЖК „Арсенал“ Пермь».

Подписчики предложили владельцу простреленного окна обратиться по этому поводу в полицию.

Напомним, 17 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле кто-то произвел ряд выстрелов в окна квартир в районе Вагонки. У одного из жильцов дома оказалось повреждено окно. Вероятно, выстрелы были из пневматического пистолета.

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