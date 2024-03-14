Офтальмолог Захарова: За экранами гаджетов не следует проводить более трех часов

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Как рассказала медик, длительное время проведенное перед экранами может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как нарушение сна, проблемы со зрением, ухудшение психоэмоционального состояния и даже риск развития ожирения. Гаджеты излучают синий свет, который может влиять на выработку мелатонина, гормона, отвечающего за регуляцию циклов сна и бодрствования, пишут «Известия».
Врач рекомендует не начинать день с просмотра сообщений и новостей на гаджетах, чтобы избежать ощущения стресса и тревоги, которые могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии и продуктивности в течение дня. Вместо этого стоит создать привычку делать спокойные вечерние ритуалы перед сном, такие как чтение книги на бумаге, расслабляющая ванна или медитация. Это поможет легче заснуть и получить хороший сон.
Для снижения нагрузки на глаза рекомендуется придерживаться правила 20-20-20. По этому правилу каждые 20 минут работы за экраном нужно делать 20-секундные перерывы, смотря на объекты, находящиеся на расстоянии не менее 20 футов (примерно 6 метров). Это помогает расслабить мышцы глаз и уменьшить утомляемость.
Освещение также играет важную роль в снижении зрительного напряжения. Слишком яркий свет от экранов или в помещении может усиливать нагрузку на глаза. Рекомендуется использовать рассеянное освещение и настраивать яркость экрана в соответствии с уровнем освещенности в комнате.
Для облегчения симптомов сухости глаз и дискомфорта можно использовать увлажняющие капли без консервантов. Также следует помнить о правильном положении экрана — он должен быть на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии 50-75 см от глаз. Это поможет снизить нагрузку на шейные мышцы и уменьшить риск утомляемости глаз.
Для поддержания здоровья глаз полезно проводить время на открытом воздухе. Солнечный свет стимулирует синтез допамина, который помогает предотвратить ухудшение зрения. Также рекомендуется регулярно выполнять гимнастику для глаз, чтобы улучшить кровообращение и снизить напряжение. Упражнения могут включать медленные круговые движения глаз, зажмуривание и расслабление, фокусировку на различных объектах на разном расстоянии.