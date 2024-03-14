Офтальмолог Захарова: За экранами гаджетов не следует проводить более трех часов

Врач рекомендует не начинать день с просмотра сообщений и новостей на гаджетах, чтобы избежать ощущения стресса и тревоги, которые могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии и продуктивности в течение дня. Вместо этого стоит создать привычку делать спокойные вечерние ритуалы перед сном, такие как чтение книги на бумаге, расслабляющая ванна или медитация. Это поможет легче заснуть и получить хороший сон.