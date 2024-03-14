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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Отчим отравившейся наркотиком девочки в Полевском оказался судимым

Отчим девочки, отравившейся наркотиком в Полевском, 3 месяца назад вышел из тюрьмы

14 марта 2024, 11:25
Фото: 1MI

Отчим отравившейся наркотиком девочки в Полевском оказался судимым

В Полевском отчим двухлетней девочки, которая отравилась наркотиком, вышел на свободу из тюрьмы 15 декабря 2023 года.

Известно, что мужчина был осужден за распространение наркотических веществ. Его 22-летнюю сожительницу, которая является матерью пострадавшего ребенка, привлекут к административной ответственности за плохое воспитание дочери.

Девушке могут назначить штраф до 500 рублей, пишет Ура.ру.

Напомним, 12 марта 2024 года в Полевском двухлетняя девочка пострадала после того, как употребила наркотическое вещество. Ребенка отвезли в медучреждение Екатеринбурга, где ей промыли желудок.

Отец ребенка, отравившегося наркотиком в Екатеринбурге, рассказал о его состоянии
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