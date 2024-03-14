Отчим девочки, отравившейся наркотиком в Полевском, 3 месяца назад вышел из тюрьмы

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Известно, что мужчина был осужден за распространение наркотических веществ. Его 22-летнюю сожительницу, которая является матерью пострадавшего ребенка, привлекут к административной ответственности за плохое воспитание дочери.
Девушке могут назначить штраф до 500 рублей, пишет Ура.ру.
Напомним, 12 марта 2024 года в Полевском двухлетняя девочка пострадала после того, как употребила наркотическое вещество. Ребенка отвезли в медучреждение Екатеринбурга, где ей промыли желудок.