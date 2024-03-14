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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

Отдых и расслабление: лучшие подарки для современной женщины

14 марта 2024, 17:31
Международный женский день уже прошел, и пока одни женщины радуются подаркам, другие выкладывают в интернете объявления о их продаже. Некоторые женщины жалуются, что им что-то не подходит или не нравится. А другие просто говорят, что им вместо подарка нужны деньги.

Психолог Сергей Костеренко в беседе с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, что стоит за этой тенденцией. Он отметил, что современным женщинам сложно угодить. Ведь в последнее время представительницы прекрасного пола сильно изменились, но представления о них остались прежними.

Жизнь женщины в 21 веке стала другой по сравнению со всеми предыдущими этапами истории. Их роль в современном обществе — не только заботиться о еде и детях. Женщины получают образование, они стали полноправными членами общества. У них больше интересов и возможностей, чем когда-либо. И подарки нужно выбирать с учетом этого, объяснил Костеренко.

Например, ценные бумаги могут быть непривычным подарком, но многие женщины приняли бы его вместо цветов с удовольствием. Женщины стали финансово грамотными и освоили современные инструменты рынка, добавил эксперт.

С другой стороны, развитие и социализация женщин часто приводят к напряжению. Чтобы снять это напряжение, мужчины могут подумать о подарках, которые помогут их любимым отдохнуть.

Например, это может быть поход в СПА-салон, сеанс экзотического массажа, процедуры с водой или гидромассажная ванна, продолжил эксперт.

Если рассматривать практичные подарки, то робот-пылесос или умная колонка могут облегчить жизнь женщинам.

А те, кто хочет комбинировать приятное с полезным, могут выбрать в подарок ароматические свечи. Это поможет расслабиться и успокоиться после активного дня, и при этом станет приятным мотивом для романтического вечера с мужчиной, который подарил такое, заключил психолог.

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