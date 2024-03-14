Отдых и расслабление: лучшие подарки для современной женщины

Жизнь женщины в 21 веке стала другой по сравнению со всеми предыдущими этапами истории. Их роль в современном обществе — не только заботиться о еде и детях. Женщины получают образование, они стали полноправными членами общества. У них больше интересов и возможностей, чем когда-либо. И подарки нужно выбирать с учетом этого, объяснил Костеренко.