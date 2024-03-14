Отдых и расслабление: лучшие подарки для современной женщины

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Психолог Сергей Костеренко в беседе с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, что стоит за этой тенденцией. Он отметил, что современным женщинам сложно угодить. Ведь в последнее время представительницы прекрасного пола сильно изменились, но представления о них остались прежними.
Жизнь женщины в 21 веке стала другой по сравнению со всеми предыдущими этапами истории. Их роль в современном обществе — не только заботиться о еде и детях. Женщины получают образование, они стали полноправными членами общества. У них больше интересов и возможностей, чем когда-либо. И подарки нужно выбирать с учетом этого, объяснил Костеренко.
Например, ценные бумаги могут быть непривычным подарком, но многие женщины приняли бы его вместо цветов с удовольствием. Женщины стали финансово грамотными и освоили современные инструменты рынка, добавил эксперт.
С другой стороны, развитие и социализация женщин часто приводят к напряжению. Чтобы снять это напряжение, мужчины могут подумать о подарках, которые помогут их любимым отдохнуть.
Например, это может быть поход в СПА-салон, сеанс экзотического массажа, процедуры с водой или гидромассажная ванна, продолжил эксперт.
Если рассматривать практичные подарки, то робот-пылесос или умная колонка могут облегчить жизнь женщинам.
А те, кто хочет комбинировать приятное с полезным, могут выбрать в подарок ароматические свечи. Это поможет расслабиться и успокоиться после активного дня, и при этом станет приятным мотивом для романтического вечера с мужчиной, который подарил такое, заключил психолог.