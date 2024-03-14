Пенсионерка из Верхней Пышмы отсудила у аптеки 200 тысяч из-за плохого покрытия пола

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
После этого женщина обратилась в суд, который пришел к решению, что аптека должна заплатить пострадавшей 200 тысяч.
Падение произошло перед входом в аптеку №57. Бабушка задела ногой коврик и споткнулась. Он был плохо закреплен. Сотрудники аптеки оказали ей первую помощь и вызвали медиков, отметили в Свердловском облсуде.
Ранее сообщалось, что уральское предприятие заплатит 5 млн своему сотруднику за травму, полученную на рабочем месте. Во время работы сотрудник упал на твердую поверхность из бетона. У него перелом черепа и черепно-мохговая травма.