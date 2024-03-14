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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

В Верхней Пышме пенсионерка отсудила у аптеки 200 тысяч за перелом обеих рук

Пенсионерка из Верхней Пышмы отсудила у аптеки 200 тысяч из-за плохого покрытия пола

14 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI

В Верхней Пышме пенсионерка отсудила у аптеки 200 тысяч за перелом обеих рук

В Верхней Пышме 70-летняя женщина заходила в аптеку, упала перед входом и сломала обе руки. Это произошло осенью 2021 года.

После этого женщина обратилась в суд, который пришел к решению, что аптека должна заплатить пострадавшей 200 тысяч.

Падение произошло перед входом в аптеку №57. Бабушка задела ногой коврик и споткнулась. Он был плохо закреплен. Сотрудники аптеки оказали ей первую помощь и вызвали медиков, отметили в Свердловском облсуде.

Ранее сообщалось, что уральское предприятие заплатит 5 млн своему сотруднику за травму, полученную на рабочем месте. Во время работы сотрудник упал на твердую поверхность из бетона. У него перелом черепа и черепно-мохговая травма.

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