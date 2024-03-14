Почему не стоит бояться коллекторов сегодня

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Однако, по словам экономиста Ольги Тарасовой, сегодня работа коллекторов в корне изменилась, а иногда с ними можно иметь выгодное взаимодействие.
Коллекторское взыскание долгов является распространенным инструментом работы с должниками на финансовом рынке. Банки обращаются к коллекторам, если долг трудно взыскать по каким-либо причинам, или просрочка превышает нормативы банка.
«Обычно банки продают долг коллекторам за 8-10% от его стоимости. Коллекторы прилагают все усилия для окупаемости этих средств. Большинство коллекторов работают в рамках закона и предлагают должнику добровольно погасить задолженность», — рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Отношения между должником и коллектором являются гражданскими. Сумма и форма выплат могут быть предметом договоренности.
«Должники часто снижают требуемую сумму для добровольного погашения», — пояснила экономист.
Однако, если требования коллекторов не удовлетворяются, это может привести к судебным разбирательствам. Если решение выносится против должника, ему придется платить, иначе он может потерять свое имущество и другие активы.
«После судебного решения в дело вступают сотрудники судебных приставов, которые имеют больше полномочий, чем коллекторы. Они могут арестовывать имущество и деньги должника, и использовать их в пользу взыскателя», — напомнила Тарасова.