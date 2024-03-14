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Нетрезвый водитель Honda насмерть сбил 44-летнюю женщину в Артемовском районе

Под Артемовским пьяный водитель иномарки при обгоне насмерть сбил женщину-пешехода

14 марта 2024, 17:20
Фото: ГИБДД Свердловской области

Нетрезвый водитель Honda насмерть сбил 44-летнюю женщину в Артемовском районе

Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в поселке Красногвардейский под Артемовским. Погибла 44-летняя местная жительница.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства трагедии, которая произошла в Артемовском районе около 17 часов в четверг, 14 марта. Нетрезвый водитель на автомобиле Honda сбил женщину. Она скончалась на месте, информирует пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Известно, что мужчина 1971 года рождения был сильно пьян. Медицинское освидетельствование показало высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. Перед наездом водитель попытался совершить обгон, однако не заметил женщину 1980 года рождения, которая шла по обочине дороги слева в попутном направлении.

Как уточняют в ведомстве, на погибшей была темная одежда без светоотражающих элементов, хотя на улице уже начинало смеркаться.

Водитель иномарки задержан, решается вопрос об уголовном преследовании. Мужчине грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Ранее в ДТП под Горноуральским серьезно пострадали несколько человек.

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#ДТП#Уголовное дело#Пешеход#Пьяный водитель#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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