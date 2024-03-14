Под Артемовским пьяный водитель иномарки при обгоне насмерть сбил женщину-пешехода

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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Updated Сегодня, 17:22
Автоинспекторы устанавливают обстоятельства трагедии, которая произошла в Артемовском районе около 17 часов в четверг, 14 марта. Нетрезвый водитель на автомобиле Honda сбил женщину. Она скончалась на месте, информирует пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
Известно, что мужчина 1971 года рождения был сильно пьян. Медицинское освидетельствование показало высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. Перед наездом водитель попытался совершить обгон, однако не заметил женщину 1980 года рождения, которая шла по обочине дороги слева в попутном направлении.
Как уточняют в ведомстве, на погибшей была темная одежда без светоотражающих элементов, хотя на улице уже начинало смеркаться.
Водитель иномарки задержан, решается вопрос об уголовном преследовании. Мужчине грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Ранее в ДТП под Горноуральским серьезно пострадали несколько человек.