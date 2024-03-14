Под Артемовским пьяный водитель иномарки при обгоне насмерть сбил женщину-пешехода

Известно, что мужчина 1971 года рождения был сильно пьян. Медицинское освидетельствование показало высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. Перед наездом водитель попытался совершить обгон, однако не заметил женщину 1980 года рождения, которая шла по обочине дороги слева в попутном направлении.