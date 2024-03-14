Подростку продлили арест за убийство школьницы и ее мамы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Расследование продолжится на протяжении еще нескольких месяцев. Ранее прошла психиатрическая экспертиза, которая признала школьника вменяемым, сообщает «КП-Екатернбург».
Напомним, что убийство произошло 13 ноября прошлого года. Следствие полагает, что парень приревновал девушку, поэтому решил убить ее. Также он убил ее мать и собаку породы шпиц.
Затем он забрал карту убитой женщины и отправился с ней по магазинам. Сидит юноша в колонии в Кировграде. В тюрьму его могут посадить на срок до 10 лет.
Ранее было названо имя киллера в громком убийстве бизнесмена в Свердловской области, которое произошло в 2000-е годы. Предполагаемый заказчик того убийства уже умер.